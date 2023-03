Habitantes de Ecatepec piden evitar que el agua se ‘partidice’

Habitantes de Ecatepec se manifestaron frente al Palacio del Poder Ejecutivo, como muestra de la lucha por la dignidad y el acceso del agua para su municipio, ya que por el abandono, la marginación y el abuso tomaron las calles para que el agua no se “partidice”.

«Nos venimos a quejar, nos venimos como un colectivo que somos» afirmó el diputado Daniel Sibaja» (Foto: Manuel Luna).

Al respecto el diputado local por el distrito 42 de Ecatepec, Daniel Andrés Sibaja González, detalló la entrega de un pliego petitorio al gobernador, sobre los problemas que viven los habitantes de su distrito.

“Hoy venimos a proponer con este pliego petitorio para el tema del agua, que es un pliego que el gobernador y las autoridades correspondientes deben atender:

-El primer punto es que el agua no se “partidice”, nada de que si estás con un partido u otro no va haber agua, el agua debe ser para todas y todos,

-Dos: que haya más inversión en el tema hídrico del agua en un tema integral porque es fundamental,

-Tres: el tema que ya platicábamos del drenaje, en algunas colonias básicamente el agua ya se contamina entre el drenaje y la red, y obviamente el pretexto de siempre es ¡híjole, es que no hay presupuesto que alcance! Nosotros hemos estado a la altura en la Legislatura para aprobar el presupuesto adecuado para la zona y para que haya una inversión importante”.

También piden sistemas de captación de agua pluvial; quien no reciba agua que no la pague; más pozos para la quinta zona; agua para espacios verdes, rehabilitación de parques y deportivos; no más corrupción ni impunidad, mayor seguridad y calles iluminadas; programa emergente de bacheo, rehabilitación de calles y limpieza en camellones; y revisar el tema del robo de las coladeras.

El legislador que impulsó el combate a lo que llamó “huachicoleo” del agua y que fue aprobado por el pleno de la LXI Legislatura, pidió un reporte de ese tema.

“Ya está, ya no tienen pretexto, que nos informen y que no agarren solamente a los de abajo, queremos que nos digan cómo está la red de inteligencia, porque están robando el agua, se está vendiendo el agua que nos pertenece a nosotros, la sacan y luego nos la venden, entonces peor aún”.

Afirmó que en la Ciudad de México las personas consumen 300 metros cúbicos de agua al día, mientras que en la Quinta Zona de Ecatepec no se consume ni 20 litros, y acusó de que en las escuelas obligan a los niños a llevar agua para que se puedan lavar las manos, y para que puedan entrar al baño, cuando han impulsado sistemas de captación del agua.

Finalmente dijo que van a realizar asambleas comunitarias como la realizada en el centro de Toluca, y si no hay solución, van a hacer más, o realizarán un plantón si es necesario, bajo lo que llamó : movimiento Ya no te dejes.

