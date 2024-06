Horacio Duarte Olivares asegura tranquilidad para la jornada electoral en Edomex

Al término de la Ceremonia de Izamiento de la Bandera Nacional en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el Secretario General de Gobierno, Maestro Horacio Duarte Olivares, ofreció una entrevista en la que destacó las condiciones de tranquilidad y seguridad para el inicio de las elecciones en la entidad.

Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares. (Foto: Especial)

Horacio Duarte Olivares informó que, desde las seis de la mañana, se instaló la Mesa de Coordinación de la Paz en el C5 de Toluca, en colaboración con la Sedena, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, el CNI, y las Fiscalías federal y estatal. Aseguró que habrá monitoreo a lo largo y ancho del día de la jornada electoral, en términos de seguridad y tranquilidad.

Duarte Olivares reconoció que hubo algunos incidentes en contra de candidatos, como intentos de compra de votos y ataques físicos, pero destacó que no hubo asesinatos de candidatos. «Sí hubo incidentes, nos reportaron incidentes de intento de compra de votos, de distribución de dinero, algunos ataques que hubo contra dos candidatos, pero creo que más allá de eso, estamos listos los mexiquenses para votar en libertad», declaró.

El Secretario General informó que se han implementado más de 200 medidas de protección para candidatos, y que alrededor de 37 incidentes de agresiones físicas se han materializado. Además, se han desplegado 14 mil policías estatales, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina en todo el estado.

Finalmente, Duarte Olivares hizo un llamado la ciudadanía mexiquense para que salgan a votar en libertad y no se dejen intimidar. «Llamamos a todos los mexiquenses de los 125 municipios a que salgan a votar en libertad, que no se dejen intimidar, que no se dejen engañar».

