Tenemos que ir trabajando de la mano con el Ejecutivo: Francisco Vázquez

De acuerdo con el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Francisco Vázquez, con el contexto actual, en el que la titularidad del Poder Ejecutivo recae en la morenista Delfina Gómez, el actuar de los diputados en la Cámara debe ser diferente.

Coordinador del grupo parlamentario de Morena, Francisco Vázquez (Foto: redes FV).

“Hoy el grupo parlamentario es un grupo diferente a los otros tres grupos que ha tenido, por qué, porque hoy tenemos que ir trabajando de la mano con el Ejecutivo, y tenemos que ir trabajando en bienestar de los mexiquenses, no somos iguales, luchamos y fuimos oposición muchos años para no caer en lo mismo, y hoy la gente le sorprende cuando hablamos así, decimos no somos iguales, vamos a buscar un presupuesto, que ayude a poder resolver lo que también nuestro movimiento está diciendo que hagamos”.

Afirmó que la relación con el resto de los grupos parlamentarios es buena a pesar de las diferencias que ya comenzaron a notarse con Movimiento Ciudadano, quien la semana pasada los acuso de discriminación.

Tal situación, informó el también presidente de la Junta de Coordinación Política, es un asunto que no le preocupa. “No me preocupa, a ver, el que trabaja se equivoca, me preocupara que dijera no me encontraron, no me dijeron; somos diferentes, sí, que digan: qué se les negó, que digan qué fue lo que falló, vamos a escuchar, que los discriminamos perdón, no hay una discriminación, una bancada de 35 no puede discriminar a una bancada de cuatro”, finalizó.

