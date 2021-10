Huixquilucan completa el esquema de vacunación contra COVID-19 con más de 187 mil personas inmunizadas

Este lunes concluyó la aplicación de las segundas dosis contra la covid-19 para los jóvenes de 18 a 29 años de edad de Huixquilucan, con lo que este municipio alcanzó la cifra de más de 187 mil personas con su esquema completo de vacunación y lo que representa que más del 80 por ciento de la población en condiciones de ser inmunizada contra esta enfermedad.

Cerca de 52 mil jóvenes, de 18 a 29 años de edad, fueron inmunizados entre el 01 y el 04 de octubre, para que cuenten con su cuadro de vacunación completo contra esta enfermedad. (Foto: especial).

Al supervisar el desarrollo de la jornada de vacunación, que se realizó del 01 al 04 de octubre, la presidenta municipal por Ministerio de Ley, María Eugenia Torres Pérez Tejada, destacó el avance que tiene Huixquilucan en el proceso de vacunación de sus habitantes, respecto a otros municipios del Estado de México.

“Son 227 mil personas con una dosis y 187 mil con el esquema completo, ya vacunando a este sector de 18 a 29 años, a quienes invito a que no se confíen, pues el estar vacunados, no significa que no se contagian o que no contagiamos”, resaltó.

María Eugenia Torres destacó que, hasta ahora, el Gobierno de Huixquilucan solo tiene pendiente la aplicación de las segundas dosis para los jóvenes de 30 a 39 años de edad, por lo que se mantiene atento a la asignación de estas nuevas dosis por parte de las Secretarías de Salud, federal y estatal, con el fin de lograr la inmunización del cien por ciento de la población que cumple con los requisitos para ser vacunado contra el virus SARS-Cov2.

Desde el 01 y hasta el 04 de octubre, se aplicaron cerca de 52 mil dosis del agente biológico de Moderna en las tres sedes que fueron habilitadas para este fin, ubicadas en la Universidad Anáhuac, de tipo vehicular; así como en el Complejo Rosa Mística y Ciudad Salud, ambas peatonales, las cuales funcionaron de las 08:00 a las 16:00 horas.

El Gobierno de Huixquilucan exhorta a la población que ha completado su cuadro de vacunación contra la covid-19 a no confiarse y mantener las medidas de salud y sana distancia recomendadas, así como evitar aglomeraciones o eventos sociales en donde no se respeten las condiciones sanitarias, toda vez que el Semáforo Epidemiológico prevalece en color Amarillo; es decir, que continúa el riesgo de contagio.

