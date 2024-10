Impresionante inicio de Quimera con Daniel Boaventura

Los sueños tomaron forma y se escucharon en la luna más iluminada de Metepec en la voz del cantante internacional brasileño Daniel Boaventura, que no dejó nada a la imaginación y entregó un repertorio exquisito en el foro de la Plaza Juárez durante el Festival Internacional de Arte y Cultura “Quimera 2024”.

Arrancó el Festival Cultural Quimera 2024 (Foto: Especial).

Ante un auditorio con más de siete mil almas que no dejaron de corear canciones magistralmente interpretadas por el originario de Salvador de Bahía, Bahía, cautivó al público con temas como Perhaps, Perhaps, Perhaps; Dancing Queen; Love is in the air; I Will Survive; September; Bésame Mucho; My Way; entre otras.

Quimera Metepec abrió enorme con un artista de primera calidad como el programa que incluye maestros y maestras de todas las expresiones de las bellas artes.

La trigésima cuarta edición del Festival Cultural a nivel municipal más importante del país sigue siendo del gusto más exquisito de un público exigente y cautivador.

