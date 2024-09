Impulsa Edoméx turismo de reuniones en seis municipios con gran potencial

En el Estado de México son seis los municipios con vocación de reuniones: Ixtapan de la Sal, Metepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca y Valle de Bravo.

Miguel Uribe Maeda, es un conferencista empresarial, corporativo y autor, en esta ocasión, estuvo a cargo de impartir el workshop (Foto: Especial).

Por ello, en conjunto con la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones (AMPROFEC) llevaron a cabo el workshop ¿Y ahora qué? ¿Vender o servir?, impartido por Miguel Uribe Maeda, conferencista empresarial.

En el Centro Convenciones del Estado de México y ante empresarios, directores de fomento económico municipales, prestadores de servicios turísticos y de la industria de reuniones, Miguel Uribe compartió la importancia de ser un radar de oportunidad y siempre estar al pendiente de los clientes para no perderlos.

“A todo mundo pregúntale ¿cómo estás?, ¿cómo vas?, ¿qué onda?, ¿qué hay?, ¿qué pasó?, ¿qué pasa?, pregúntale algo, no es letanía o recital, pero sí hola ¿todo bien? ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿cómo has estado? Pregunta algo porque si no preguntas, otro u otra va a preguntar, en este caso empresas, otro u otra empresa o compañía o corporativo le va a preguntar a esa persona: ¿cómo vamos? ¿todo bien?”, expresó.

Dentro del workshop se dio a conocer que el principal ingrediente del servicio es la gratitud y que al servir se ahorra, se gana, se logra, se hace historia y se trasciende; acciones que han implementado empresas como Kidzania, Cinépolis y Grupo Xcaret, las cuales hoy en día son exitosas.

Miguel Uribe también compartió con los prestadores de servicio lo que deben de evitar: “el orgullo, somos muy orgullosos; somos muy distraídos y somos muy indiferentes y el que viene a darle en la torre a todo es que somos muy ignorantes. No queremos prepararnos, no queremos actualizarnos, no queremos darnos cuenta más allá de lo que vemos. Así que te invito a que esa personalidad se cuide de estos agentes que van a atraparte y van a hacer que tu personalidad no fluya”.

De acuerdo con información de la AMPROFEC, a nivel nacional la industria de reuniones la conforman organizadores de eventos, constructores y diseñadores de estands, recintos y servicios en general, generando en México 113 mil empleos al año.

