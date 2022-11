IMSS Poniente participa en Jornada Nacional de Vasectomías

Con motivo del Día Mundial de la Vasectomía, que se conmemora cada 30 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Poniente participa en la Jornada Nacional que se realizará del 14 de noviembre al 2 de diciembre.

El coordinador Auxiliar en Salud Pública, doctor Jorge Manuel Hernández Gutiérrez, detalló que esta jornada se realizará en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 61, en San Bartolo; No. 63, en Progreso Industrial; No. 80, en Vista Hermosa, en la zona de Naucalpan; así como No. 222 y 220, en Toluca.

Destacó que se trata de un método anticonceptivo definitivo, muy seguro para los hombres y con efectividad del 99% en la prevención del embarazo.

El procedimiento se realiza en un lapso de ocho a 15 minutos y es de tipo ambulatorio, es decir, el paciente no requiere hospitalización, la recuperación es muy rápida y no afecta el comportamiento sexual del hombre.

Posterior a la intervención, el hombre debe tener reposo de 24 horas, mantenerse preferentemente acostado, colocar compresas de hielo, y no cargar objetos pesados.

Después de siete días deberá acudir a la unidad médica para verificar que no exista inflamación, hematomas o dolor. En esa visita, a los tres y seis meses posteriores se le realizarán estudios complementarios de laboratorio para dar seguimiento al conteo de espermatozoides, detalló el doctor Hernández Gutiérrez.

El especialista del IMSS Estado de México Poniente invitó a la población masculina interesada en este procedimiento a acercarse a los módulos de Salud Reproductiva de las Unidades de Medicina Familiar, donde el personal de salud otorgará información sobre este y otros métodos de planificación familiar.

