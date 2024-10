Inaugurará Centro Tolzú su tradicional ofrenda este fin de semana

Esta semana, Centro Tolzú recibe dos nuevas exposiciones temporales que se suman a Play Experience, la exposición con figuras de Playmobil que permanecerá hasta enero próximo.

La tradicional ofrenda de Día de Muertos que será inaugurada este sábado 12 de octubre Foto: Especial.

La primera nueva exposición que recibirá este recinto es “Evocar el temple” de la artista mexiquense Verónica Conzuelo conformada por 50 obras, la cual abrirá sus puertas a los visitantes el próximo 11 de octubre. La segunda exposición es “Miradas femeninas al cuerpo desde la Colección Kaluz” con curaduría de Karen Cordero reuniendo obras de 16 artistas mujeres, ésta llegará a Centro Tolzú el próximo 18 de octubre.

Además de que Centro Tolzú albergará estás tres exposiciones hasta el mes de enero, también tendrá durante este mes diversas actividades lúdicas y recreativas, varias de ellas enfocadas a la celebración del Día de Muertos.

En entrevista para Así Sucede, Pedro Daniel García Muciño, director cultural de Centro Tolzú, informó que como cada año será instalada la tradicional ofrenda de Día de Muertos que será inaugurada este sábado 12 de octubre.

“Vamos a colocar nuestra tradicional ofrenda de Día de Muertos en nuestra fachada principal, en lo que nosotros llamamos nuestra antigua taquilla, ahí estará nuestra tradicional ofrenda a partir del medio día del 12 de octubre y hasta el 3 de noviembre, una instalación con muchos elementos artísticos y tradicionales, los tradicionales elementos alimenticios y muchas calaveras que hemos decidido este año colocar y es con lo que abrirnos nuestra celebración”.

Además, los días 1, 2 y 3 de noviembre habrá una serie de presentaciones de danza y de teatro que evocarán a la festividad del Día de Muertos.

Cabe mencionar que este fin de semana también dará inicio la Temporada 2024-2025 de The Total Ópera and Ballet con proyecciones de espectáculos de ópera y ballet desde The Royal Ópera House, cuya programación arranca con la transmisión de ‘Las bodas de Fígaro’ con funciones este sábado 12 y domingo 13 de octubre a las 10 de la mañana y cuyo boleto tiene costo de 148 pesos por persona. Mientras que el acceso a Centro Tolzú es de 60 pesos y el boleto incluye las tres exposiciones temporales. En tanto, los visitantes podrán admirar de manera gratuita la tradicional ofrenda.

