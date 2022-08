Inicia la fiesta literaria FILEM 2022 “Con-textos libres”

Con la entrega del Premio FILEM 2022 a la escritora mexicana Valeria Luiselli de manos del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Carlos Eduardo Barrera Díaz; la secretaria de Cultura y Turismo estatal, Marcela González Salas, y el alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, se dio por inaugurada la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2022 “Con-textos libres”, que se desarrollará del 26 de agosto al 4 de septiembre.

Durante el acto inaugural fueron entregados el Premio FILEM 2022, a la escritora Valeria Luiselli, así como los ganadores de los certámenes internacionales de Narrativa “Ignacio Manuel Altamirano”, al escritor mexicano Carlos Albertos Reyes Ávila, y de Poesía “Gilberto Owen Estrada”, al poeta cubano Yonnier Torres Rodríguez.

En el Centro de Convenciones Edomex -sede de la FILEM 2022-, Barrera Díaz expresó que los libros son la más grata expresión que el ser humano puede compartir con la finalidad de devolver a la gran labor de pensar el significado real de las palabras que tanto impactan y hacen asequible el conocimiento, además de propiciar a través de su contenido la convivencia y la cohesión social.

“Por eso la Universidad Autónoma del Estado de México, consciente de su responsabilidad, sabedora de su misión, ha emprendido nuevamente la organización de esta Feria Internacional del Libro, que año con año va fortaleciendo su estructura y generando más y mejores expectativas en conjunto con el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y del Ayuntamiento de Toluca”, aseguró.

Barrera Díaz compartió con los presentes que durante 2021, la UAEMéx publicó 87 libros académicos y científicos, con 320 capítulos de libro, de los cuales 250 pertenecen a las áreas de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y 70 a Ciencias Naturales y Exactas.

En su oportunidad, González Salas dijo que la FILEM reconoció la destacada trayectoria de la escritora Valeria Luiselli, quien además ha logrado atraer un público diverso a la lectura, con el objetivo de abrir la conciencia de sus lectores.

“Los libros son la caja fuerte de nuestro espíritu colectivo y aquí, en la FILEM, encuentran su camino para transformar la vida de las y los lectores”, dijo.

En tanto, el alcalde de Toluca dio la bienvenida a todos los asistentes e interesados en acudir a la FILEM, en la cual -detalló- encontrarán diversos pabellones con opciones de publicaciones que incentivan el hábito de la lectura.

“Este mosaico cultural que representa la FILEM es una oportunidad para mostrarle al mundo todo lo que, desde el Estado de México, los mexiquenses podemos dar”, indicó.

La escritora galardonada, Valeria Luiselli, conmovida por obtener el Premio FILEM 2022, agradeció a los organizadores de la Feria y refirió el reciente encuentro que tuvo con el rector de la UAEMéx, con quien coincidió sobre la importancia de la educación universitaria pública y gratuita y cómo debe preservarse este derecho para todos los mexicanos.

Valeria Luiselli es una escritora y ensayista mexicana aclamada por sus obras de ficción como no ficción, que se han traducido a más de 20 idiomas y entre las que se encuentran Los Ingrávidos, La historia de mis dientes, Los niños perdidos, Papeles falsos y Desierto sonoro. Su trabajo ha aparecido en publicaciones como The New York Times, Granta y The New Yorker.

En la inauguración también estuvieron presentes la secretaria de Difusión Cultural de la UAEMéx, María de las Mercedes Portilla Luja; la directora general de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura y Turismo, Ivette Tinoco García; la presidenta del Sistema DIF Toluca, Viridiana Rodríguez Rico, así como el gabinete y comunidad universitaria, integrantes del gobierno estatal y del Ayuntamiento de Toluca.

