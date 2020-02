Inicio de semestre, a trabajar duro

Después del puente vacacional para conmemorar otro aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se reincorporan a las aulas de la máxima casa de estudios del estado de México decenas de miles de alumnos y dar con ello inicio del ciclo lectivo 2020A.

El regreso representa obviamente la continuidad de los estudios superiores, la convivencia con maestros y alumnos y el disfrute del ambiente universitario. No obstante, no está de más recordar que a nivel de estados solo uno de cada cinco jóvenes de 10 a 24 años asiste a la universidad, según el INEGI, ya sea porque no fue seleccionado, no cuenta con recursos para hacerlo o debe trabajar para contribuir al gasto familiar, entre otras causas.

La situación de la desigualdad en el acceso a la instituciones de educación superior se expande a nivel nacional desde la cifra de que solo 22 por ciento de la población tiene educación universitaria; somos el último lugar por cierto entre los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

Los que hoy regresan a las aulas tienen pues la oportunidad de estudiar y superarse pero aún más, de hacer la diferencia en un futuro no lejano a nivel laboral. En tal sentido habrá que actuar con dedicación, disciplina y perseverancia. Como decía el inventor Thomas Alva Edison: trabajo duro y este no tiene sustituto.

