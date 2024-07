Instituciones deben promover políticas de ciberseguridad para garantizar espacios digitales seguros

Ante la transición de actividades cotidianas como el trabajo, la escuela o el entretenimiento es necesario que las y los usuarios de las plataformas digitales implementen medidas seguridad que les permita garantizar la seguridad de sus datos personales y de esta forma eviten ser víctima de delitos cibernéticos, comentó Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Infoem, impartió el Módulo 5. Automatización y seguridad de la información: Introducción a la seguridad de la información y ciberseguridad, del Diplomado en Gestión documental y administración de archivos. (Foto: especial).

Al impartir el Módulo 5. Automatización y seguridad de la información: Introducción a la seguridad de la información y ciberseguridad, como parte del Diplomado en Gestión documental y administración de archivos; Parra Noriega precisó que la ciberseguridad es un tema que debe ser prioritario tanto para los usuarios como para las instituciones públicas y privadas, pues si no se toman las acciones pertinentes, la información de miles de personas se puede poner en riesgo, lo que significaría un daño irreparable para las y los titulares de la información.

El también coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (SNT) precisó que la Ciberseguridad en las instancias públicas es esencia, debido a la gran cantidad de información que resguardan y administran, como datos sensibles que incluyen información personal de la ciudadanía, registros médicos y datos financieros. Por lo que la protección de estos datos es crucial para evitar el robo de identidad, fraude y otros delitos cibernéticos.

En este marco, puntualizó que la Ciberseguridad también es vital para la defensa nacional y la seguridad del Estado; ya que las instalaciones públicas albergan información y sistemas relacionados con la seguridad y la defensa. La protección contra ciberataques garantiza que estos sistemas permanezcan en correcta operación y que la información sensible no caiga en manos equivocadas, a fin de no comprometer la seguridad del país y la integridad territorial.

Por otra parte, comentó que para las y los usuarios de las plataformas digitales, la ciberseguridad es igualmente importante, pues las personas confían cada vez más en servicios en línea para realizar transacciones financieras, comunicarse y almacenar datos personales. Por tanto, protegerse contra amenazas cibernéticas como el phishing, malware y ransomware es esencial para evitar fugas de información, robo de identidad y la exposición de información privada.

Ante ello, argumentó que las y los usuarios deben adoptar buenas prácticas de seguridad, como el uso de contraseñas fuertes, la activación de la autenticación en dos pasos y la actualización regular de software, para protegerse en el entorno digital.

Cabe destacar, que este diplomado se dirigió a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, realizado en colaboración con el Consejo Local de Archivos de Nayari y el organismo garante de Transparencia y Protección de Datos Personales de Nayarit.

