Inviable la creación en este momento de nuevos municipios en la entidad

De acuerdo con la diputada Elba Aldana Duarte, crear un nuevo municipio en el estado de México, le corresponde al gobierno de la entidad, y no es algo que le corresponde a la Legislatura, por lo que es erróneo solicitar un acto de esa magnitud en el Congreso Local.

Sin embargo, no es una situación sencilla pues se deben cumplir con diferentes requerimientos donde destaca uno, que impide en este momento que en todo el territorio estatal se pueda dar un caso de dividir o crear un municipio nuevo, ya que los 125 municipios de la entidad tienen diferendos limítrofes.

“con base en la nueva ley que fue publicada en octubre de 2021 y la cual contempla que para dividir o crear un municipio en 12 apartados dice: que no debe haber solicitudes de diferendo limítrofe, eso, su servidora lo incluyo en la Ley, (…) otro de los requisitos es que tenga la solidez económica, que tenga espacios para los centros administrativos, un hospital, una dirección de protección civil, una presidencia, que tenga vialidad, y sobre todo que no tenga diferendo limítrofe, y si a esas vamos -en- todo el estado de México no se puede dividir nada, porque todos tienen diferentes limítrofes, (…) no hay ningún municipio que no tenga diferendo limítrofe incluso con la propia Ciudad de México”.

Con lo anterior, la legisladora mexiquense dejó claro que respecto a respecto a la división de municipios como Ecatepec es inviable, e incluso confirmó que es un caso concluido desde la legislatura pasada.

“esa solicitud ya fue desechada porque no cumplía con los requisitos, algunos sí, pero no estaban completos, y fue bajada por el propio proponente desde las legislatura pasada, (…) la solicitud estaba mal hecha, y por lo tanto nunca pasó para su análisis”.

La división y creación de municipios debe iniciar en el gobierno del estado de México a través de la Comisión de Límites del Estado, y aunado al visto bueno del gobernador se gira ahora si, a la Legislatura para dar continuidad al trámite.

