Invita UAEMex a participar en XIX edición de ‘A pantalla abierta’

La Secretaría de Difusión Cultural ha abierto la convocatoria para participar en el Encuentro de Videocorto A Pantalla Abierta que este año lleva a cabo su décima novena edición.

Se trata de un concurso que da oportunidad a creadores para exhibir y promover su trabajo a través de la Universidad Autónoma del Estado de México (Foto: Especial).

Se trata de un concurso que da oportunidad a creadores para exhibir y promover su trabajo a través de la Universidad Autónoma del Estado de México. En la convocatoria pueden participar las y los integrantes de la comunidad universitaria; egresadas; egresados y público en general con un video que tenga una duración máxima de 20 minutos, el cual deberá resaltar los valores universales en el marco de una cultura de paz. Al respecto, Eduardo Flores Solís, director de Promoción Artística de la Secretaría de Difusión Cultural, explicó en entrevista para Así Sucede, que

“Buscamos, creamos y manejamos una cultura de paz, exaltamos los valores culturales como respeto, tolerancia, empatía, etc. El décimo noveno encuentro va encaminado a eso. Pueden participar todos los integrantes de la universidad, alumnos, profesores, personal administrativo, ex alumnos y público en general; no hay restricciones. No es exclusivo para los universitarios, es para todo el público. El trabajo tiene que durar de entre uno y 20 minutos”, señaló.

La convocatoria para el XIX Encuentro de Videocorto A Pantalla Abierta establece que hay cuatro categorías: animación; documental; Experimental y Ficción. De igual forma, especifica que habrá un ganador por categoría y cada uno de ellos recibirá un estímulo económico de 15 mil pesos.

Eduardo Flores Solís destacó que los interesados en participar en A Pantalla Abierta deben entrar a la página de Facebook de Promoción Artística y llenar la ficha de inscripción en la que se solicitan datos personales del participante; además deberán firmar una carta en la que los autores cederán los derechos de propiedad intelectual a la Universidad Autónoma del Estado de México durante un año.

“Deben entrar a la página de Promoción Artística y ahí van a encontrar la ficha de inscripción, se tienen que llenar todos los campos que tiene la ficha como datos personales, nombre, dirección, edad y firman una carta de enterados de que estamos comprometidos con todas las cuestiones legales. Nunca nos vamos quedar con sus trabajos, tenemos derecho a ellos sólo un año y sólo los trabajos ganadores”, señaló.

Los nombres de las y los ganadores se darán a conocer durante la ceremonia de premiación que se realizará el 25 de septiembre de 2024, en el Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel”, a las 17:00 hrs. El cierre de la convocatoria para la décima novena edición del Encuentro de Videocorto A Pantalla Abierta será el próximo 31 de agosto.

