Issemym invita a participar en Campaña de Donación Altruista de Sangre 2024

Con el Poder de Salvar Vidas, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) iniciará su colecta anual de donación altruista de sangre para fortalecer la cultura de donación, a fin de tener acceso oportuno a este vital componente.

Por cada donador se puede salvar la vida de hasta tres pacientes (Foto: Especial).

La primera de ellas será el 12 de junio en el Centro Oncológico Estatal ISSEMYM, de 08:00 a 13:00 horas. El día 14 de junio se realizará en el Centro Médico ISSEMYM Ecatepec con el mismo horario.

Las otras dos sedes para la segunda etapa de este esfuerzo de salud será el 26 de agosto en el Centro Médico ISSEMYM “Arturo Montiel Rojas” y el Hospital Regional, ambos en Toluca.

Las personas deberán tener entre 18 y hasta 65 años de edad; acudir con un ayuno mínimo de seis horas, ir clínicamente sanos y presentar identificación oficial con fotografía.

El proceso de donación lleva aproximadamente una hora y media. Algunas recomendaciones/requisitos son: retirar piercings tres días antes de la donación, no tener caries graves o múltiples, no estar embarazada o lactando; no fumar, hacer ejercicio, desvelarse o ingerir bebidas alcohólicas de 24 a 72 horas antes, entre otros.

Una persona puede donar hasta 450 mililitros de sangre y por cada donador se puede salvar la vida de hasta tres pacientes.

Lo anterior, refrenda la política social de la Gobernadora Maestra Delfina Gómez Álvarez de ayudar al prójimo, por lo que el ISSEMYM invita a toda la población a participar en esta noble causa.

Para obtener más información sobre los requisitos y condiciones, los donadores altruistas deberán ingresar al portal del ISSEMYM https://www.issemym.gob.mx/, en el apartado, Donación de Sangre.

