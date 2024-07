Joana Betzabé Jiménez; nadadora mexiquense presente en los Juegos Olímpicos de París 2024

La nadadora mexiquense Joana Betzabé Jiménez García dejará una huella imborrable en la natación artística en sus segundos Juegos Olímpicos, esta ocasión en París 2024, tanto en la modalidad de dueto como en la de equipo.

En la categoría de dúo, Betzabé participará en la rutina técnica el viernes nueve de agosto y en la rutina libre el sábado 10 de agosto, ambas a las 19:30 horas de París, 11:30 horas de México (Foto: Especial).

Con el respaldo del gobierno del Estado de México que encabeza Delfina Gómez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y su Dirección General de Cultura Física y Deporte (CUFIDE), Joana tiene el firme propósito de hacer historia, al igual que lo hizo junto con el equipo mexicano en los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023, realizados en Chile.

La deportista mexiquense competirá en la rutina técnica de equipos el lunes cinco de agosto a las 19:30 horas de París, es decir a las 11:30 horas de México, y en la rutina libre de equipos el martes seis de agosto en el mismo horario. Si clasifica, también competirá el miércoles siete de agosto a la misma hora.

“El objetivo es seguir haciendo historia, ya lo hicimos en los Juegos Panamericanos ganando la medalla de oro, pero queremos seguir escribiendo historia en los Juegos Olímpicos; estamos entrenando más a fondo para que nuestras rutinas no tengan errores y podamos disfrutarlas y nadarlas con el corazón, queremos transmitir esa energía y esas ganas de vivir al público y a los jueces, y nosotras poder quedarnos con esa competencia en nuestro corazón”, expresó.

Joana Jiménez participó por primera vez en unos Juegos Olímpicos en Tokio 2020, y ahora en París 2024 competirá en equipo junto a las también mexiquenses Jessica Sobrino y Samanta Rodríguez, además de las jóvenes Itzamary González y Fernanda Arellano, entre otras seleccionadas.

Para ella es muy importante apoyar a sus compañeras que debutarán en los Juegos Olímpicos, tal como lo hizo la nadadora jalisciense Nuria Diosdado con ella.

“Quiero seguir los pasos de Nuria. Le agradezco mucho que en Tokio me haya dejado experimentar los Juegos Olímpicos. El hecho de que ella se emocionara tanto como yo, como si fueran sus primeros Juegos, significó demasiado para mí. Yo también quiero transmitir esa emoción y energía, y que ellas disfruten cada día de la competencia”, afirmó.

Finalmente, la deportista mexiquense reflexionó sobre cómo le gustaría ser recordada. “Quisiera que me recordaran por la trayectoria que he tenido. Más allá de ser una persona alegre y traviesa, quiero que me recuerden como Joana, la que se dedicó a abrir camino para las futuras generaciones y motivarlas a superar lo que hice”, concluyó.

