Joana Jiménez feliz por ser elegida para recibir el Premio Estatal de Deporte

Luego de recibir la noticia de que este año fue elegida para recibir el Premio Estatal de Deporte, la nadadora artística Joana Betzabé Jiménez García expresó sentirse feliz por el reconocimiento y resaltó el respaldo del gobierno estado de México en su carrera deportiva.

Reconoce nadadora artística el respaldo del Gobierno del Estado de México en su carrera deportiva.

“Me siento realmente muy feliz, muy emocionada y muy agradecida con la vida por darme la oportunidad de estar viviendo esto. Cuando recibí la llamada del Director Máximo Quintana, no tienes una idea de lo feliz que estaba, emocionada, porque la verdad no me creía ganar este premio, nunca he recibido un premio de esta índole”, declaró.

“El hecho de saber que estoy siendo apoyada por la institución a la que pertenezco es muy importante, entonces agradezco este apoyo y esperamos que continúe durante muchos años más, hasta que termine mi carrera deportiva, obviamente, y que también se le respalde a otros atletas, a otras generaciones que vienen atrás de mí”, agregó.

La nadadora artista, que recibió este premio por sus logros en las últimas temporadas, en los que destaca la medalla de plata en Juegos Panamericanos, en dueto con la jalisciense Nuria Diosdado, que les valió la clasificación a los Juegos Olímpicos, aseguró que para ella este galardón es más relevante, dado que en la entidad mexiquense son muchos los deportistas de gran calidad.

“Me siento muy honrada y para mí también es una gran responsabilidad poder recibir este premio, no se trata sólo de sentirte feliz, sino también es una responsabilidad, porque sé que en el Estado de México hay atletas muy talentosos, hasta te podría decir que más talentosos que yo.

“Pero yo creo que este año fue muy exitoso para mí y al ser la galardonada, me hace sentir más motivada y me compromete a seguir entrenando más fuerte para cumplir mis metas y estar al nivel de lo que es ser Premio Estatal”, afirmó la ondina mexiquense.

Joana consideró que recibir este reconocimiento en un año tan complicado para el deporte, en el que su calendario deportivo se vio suspendido a causa de la pandemia y se frustró al no poder competir ni entrenar, la motiva para encarar los próximos retos.

“Yo lo que quiero es que el estado de México y México estén en lo más alto, estén como potencias deportivas y que Joana esté al nivel de las mejores y esto me sirve de motivación para lograr este resultado”, expresó.

Por otro lado, la atleta reconoció que los logros que la llevaron a ser la galardonada mexiquense son gracias al esfuerzo de muchas personas, entre las que destacó al equipo multidisciplinario de la selección nacional y a sus compañeras.

“Este premio no solamente es mío, a lo mejor yo fui la imagen, la cara, pero quiero resaltar que no sería posible si no fuera por el apoyo que tengo de todo mi equipo deportivo, de las niñas que han estado conmigo, con Nuria, que es con quien acabo de tener el año pasado el boleto a Juegos Olímpicos”, afirmó.

“Además tiene una dedicatoria muy especial, que es para mis “Gordas”, mi abuelita Chabela, que en paz descanse, ella siempre estuvo al pie del cañón, que sé que debe de estar rompiendo pista celebrando de felicidad, y también a mi otra “Gorda”, mi abuelita paterna, mi abuelita Ceci, que siempre me apoya y está ahí tanto en mis victorias como en mis derrotas, para ellas va este premio”, concluyó la ganadora del Premio Estatal del Deporte 2020.

