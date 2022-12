Jorge Rodríguez relata su novatada con el Deportivo Toluca

Jorge Rodríguez Esquivel, fue una arma letal en las temporadas del 88 al 91 con los choriceros del Toluca por el extremo derecho marcó sin duda una buena época, lamentablemente en ese momento el equipo escarlata peleaba por el descenso.

(Foto: Arturo Pérez).

El ex jugador, compartió la novatada en su debut, cuando los Diablos visitaron en la temporada 88-89 a los Rayados en el legendario estadio del Tecnológico de Monterrey con apenas 18 años de edad.

En ese entonces Toluca eran dirigido por Héctor «El Capi» Sanabria. Jorge explicó que un día antes a su debut sus compañeros Ricardo «El Tuca» Ferretti y Octavio «El Picas» Bicerril le comentaron; «Jorge como todo novato tendrás que pagar todo lo que se consuma en el avión».

Durante el viaje los jugadores experimentados cantaron para sembrar nervios al jóven de los diablos, y al momento que la azafata pasará con la comida comenzó la seriedad de todos sus compañeros.

Rodríguez Esquivel, relato que era su primer viaje en avión; «Yo nunca había viajado en avión, tenía sueldo de reserva, pero les dije que no había problema, todavía ellos («El Tuca y el Picas») me dijeron; ‘nosotros te prestamos’.

En el vuelo; «pasa la azafata para ofrecerte alimentos, dije no quiero nada para no consumir. llegando a Monterrey la propia azafata colaboró con ellos y me entregó un cuentononón.

Dije ¡Que onda!. De pronto le habló al ‘Tuca’ y al ‘Picas’, pero ni si quiera me hicieron caso, se siguieron de filo… ¡De pronto!, se ríen todos y empiezan a comentar que todo era gratis, en es momento digo; «me hubieran dicho para comer, pues no consumí nada, porque no sabía cuánto pagaría», finalizó su anécdota el ex jugador de los Choriceros del Toluca.

