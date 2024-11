Juan Maccise reconoce lo difícil que será entregar un municipio en mejores condiciones

A menos de dos meses de terminar la administración de Toluca, el presidente Juan Maccise, reconoció la difícil tarea de entregar una administración en mejores condiciones, pero se comprometió a entregar un ayuntamiento ordenado.

Juan Maccise, presidente municipal de Toluca (Foto: Especial).

“Mi compromiso es entregar a la siguiente administración, un ayuntamiento ordenado, el menor número de problemas posible, e ir cumpliendo con las obligaciones; con los pasivos que se tienen laborales, con acreedores, en fin, es un tema muy complicado, el financiero. Yo sí quisiera decir que voy a entregar todo sí sin mayor problema, pero no será así, porque yo vine a gobernar un año y días, y estos son muchos años de descuido para decirlo cómo es”.

Relató que al cierre, se está enfocando en todo, pues no atiende un solo tema exclusivo.

“Estamos enfocados en todo. No Hay un problema exclusivo, a mí me preocupa el agua, me preocupa el bacheo, me preocupa el alumbrado público, me preocupa la basura, esto es una locomotora que no se detiene y hay que estar en todo, no puedo decir que me voy a enfocar, sino más bien, estaré apretando el paso en todos los rubros que son competencia municipal”.

Finalmente señaló que buscará entregar finanzas lo más sanas posible, ya que van algunas administraciones que traen arrastrando pasivos muy importantes.

Comentarios

comentarios