La corrupción se puede controlar con educación, cultura y ética ciudadana y del servicio público

La corrupción es un fenómeno mundial que reclama el esfuerzo conjunto de gobiernos y sociedades a partir del reconocimiento de que tiene causas múltiples, a la vez de consecuencias graves de tipo económico, social y de desarrollo, se afirmó en la presentación de los últimos cinco títulos de la serie «Cuadernos de integridad para las organizaciones», de Óscar Diego Bautista, profesor-investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Fueron presentados en El Colegio Mexiquense los últimos cinco títulos de la colección «Cuadernos de integridad para las organizaciones», de Óscar Diego Bautista, editados por el CICS.

En su participación como comentarista, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, profesor-investigador y secretario general de El Colegio Mexiquense, dijo que la corrupción es un problema público definido como la apropiación privada de los espacios y los recursos públicos, y es transversal, al tiempo que afecta también a los sectores privado y social generando desconfianza.

En el Aula Mayor de la institución, resaltó asimismo que hoy la corrupción es un fenómeno que se da en forma de redes de individuos e instituciones que funcionan ante la ausencia de pesos y contrapesos, y que debe ser atendido evitando la opacidad, con un sistema de carrera en el servicio público, con instituciones y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

El autor de la serie dijo por su parte que no se puede ver la solución si antes no se ve el problema, se refirió al divorcio entre ética y servicio público, aceptó que la corrupción no se puede erradicar, pero sí controlar, y explicó el sentido y alcance de los cuadernos que forman la colección, pensados como un recurso accesible, sencillo e ilustrado, en los cuales desarrolla algunas de las ideas que hace milenios propusieron filósofos occidentales y orientales actualizadas a la realidad del México de hoy.

Óscar Diego Bautista se pronunció por generar una cultura ética básica en el servicio público e informó que los cuadernos serán presentados también en la FILEM, donde se ofrecerán con descuento, pero pueden ser descargados libremente desde el repositorio institucional en la página electrónica de la UAEMéx.

En su participación, Zoila Román Espinal, profesora-investigadora de la UAM Cuajimalpa, lamentó la ausencia de una estructura que promueva la conducta ética, a la vez que mencionó las tres cualidades para ejercer un cargo público propuestas por Aristóteles: apego a la constitución, capacidad y virtudes, las que son retomadas por el autor.

Claudia Hernández Flores, integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, abordó el cuaderno que presenta al ayuntamiento de Madrid de 2015-2019, encabezado por Manuela Carmena, como un ejemplo de buen gobierno, por su combate a la corrupción y las medidas y acciones que ejecutó que le valieron la confianza ciudadana.

Como moderador y comentarista habló también Víctor Hugo Rodríguez Martínez, quien consideró que hay un compromiso del autor con el fomento de la ética pública, señaló su convicción y propuesta de que el fin del Estado es formar ciudadanos virtuosos y anunció que están en proceso de edición cinco cuadernos más.

Los títulos presentados son Perfil ético en la profesionalización de los servidores públicos, Mitos de la corrupción y mecanismos para su prevención, Un ejemplo de buen gobierno. La gestión del Ayuntamiento de Madrid en el periodo 2015-2019, Ética y reeducación para la madurez ciudadana y Ética confuciana. Las enseñanzas de Confucio para el servicio público.

