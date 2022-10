La industria de la música no siempre tiene que ver con el arte: Mon Laferte

Durante noviembre y la primera mitad de diciembre, la cantante Mon Laferte continuará con su Gira Mundial 2022 con la que se ha presentado en distintas ciudades de la república mexicana, así como Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Perú y España. Y aunque el cierre de la gira sería en la Ciudad de México, será Oaxaca la última ciudad que recibirá el espectáculo el próximo 10 de diciembre.

La ceremonia de entrega de los Premios Latin Grammy se realizará el próximo 17 de noviembre en Las Vegas.

Este miércoles, la cantante chilena nacionalizada mexicana, dio una conferencia de prensa virtual en la que explicó que los conciertos que dará en la recta final de este año son la segunda parte de la gira que inició hace algunos meses, aunque aclaró que el formato ha tenido algunos cambios y detalló que el show continúa dividido en tres partes y en cada una de ellas agrupa las canciones de acuerdo al ritmo que pertenecen.

La cantante de “Tu falta de querer” recordó que lleva ya más de 20 años en la música, aunque en la industria musical tiene prácticamente una década en la cual uno de los mayores aprendizajes es que la industria es un negocio y que no siempre tiene que ver con el arte; recordó que una de las canciones de su disco “1940 Carmen” consiguió la nominación al Latin Grammy y reconoció que esta producción no es la más comercial de todos sus discos. Esta es la cuarta ocasión que la cantante obtiene una nominación por parte de la Academia Latina de la Grabación. Al respecto, Mon Laferte consideró que este tipo de nominaciones es un reconocimiento para el cantante sino para todo el equipo de trabajo que esté detrás de un tema.

“Yo estoy muy contenta de recibir esta nominación. Siempre he pensado que los premios, los Latin Grammy, los Grammy, son también un regalo para todo el equipo de trabajo, las personas que están detrás y el manager, compañía, todo el equipo, todo el crew reciben bien bonito esta nominación. Y entonces, yo no me esperaba la nominación este año; yo sé que ‘Carmen’ es un álbum muy especial, muy personal y realmente no es el álbum más comercial que tengo; es un álbum que está muy en lo alternativo pero recibir la nominación para ‘Algo es mejor’ como Canción del Año dentro de las nominaciones principales para mí ha sido una sorpresa que tomo con mucha humildad, con mucho cariño y ya para mí la nominación es haber ganado y es un premio y lo comparto con mucho cariño con todo mi equipo de trabajo porque creo que se lo merecen”, señaló.

En días recientes, Mon Laferte informó que se casó con el músico y productor Joel Orta; ante el anuncio, la intérprete recibió críticas en redes sociales argumentando que ella misma se decía feminista. Ante estas reacciones, Mon Laferte explicó que lo que defiende el feminismo es el poder de decisión que deben tener las mujeres.

“Para mi entender, el feminismo es que las mujeres podamos tener la libertad de decidir y hacer lo que se nos dé la gana, ya sea casarte o no casarte; rasurarte o no rasurarte; abortar o no abortar. Y básicamente, lo principal, es decir: no queremos que nos violen y que abusen de nosotras(…)Sigo creyendo que podemos decidir sobre nuestro cuerpo y si queremos abortar o no y también decir ‘no quiero que nos violen’ pero también me puedo casar. No entiendo la lógica de que no puedas hacer una o la otra. Yo soy mamá y sigo creyendo que las mujeres tenemos que poder decidir si queremos abortar o no, nadie debe decidir por nosotras y si queremos tener un hijo también es mi decisión y si me quiero casar de blanco es mi decisión. Nadie, nadie absolutamente en el mundo’ se puede meter sobre mi decisión”, señaló.

