Dividir Ecatepec, decisión de vecinos del municipio: PRD

Omar Ortega, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la LX Legislatura, dijo que la solicitud para dividir Ecatepec debe ser hecha por los vecinos del municipio, de acuerdo con lo que establece la Constitución Política del Estado de México.

Omar Ortega Álvarez, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD (Foto: Sergio Cuadros).

También puede ser hecha por el ejecutivo del Estado de México pero en ambos casos deberá presentarse la iniciativa ante la Legislatura local.

“Pareciera que es solo un tema para resolver problemas internos (…) no hay una propuesta, más bien parece una bandera anticipada de campaña”, dijo el perredista.

Dijo que otro problema al que se puedan enfrentar es la liquidación de la plantilla laboral del municipio que actualmente tiene seis mil trabajadores sindicalizados, además de una deuda de más mil 500 millones de pesos.

Omar Ortega dijo que ya tienen el tiempo encima ante el próximo proceso electoral y esta propuesta requiere de análisis; sin embargo, manifestó que esta no es una negativa sino que solo se requiere de una profunda revisión y en este momento no se cumplen con todos los requisitos de la ley, por lo que calificó como una ocurrencia. Dijo que en este caso no aplica o no se cumplen los requisitos si se presenta en estos términos pues el creador de esta propuesta, el senador de Morena, Higinio Martínez, es vecino de otro municipio que en este caso es Texcoco.

