Las mujeres históricamente han influido en otras mujeres: Delfina Gómez

Durante el Conversatorio ‘Mujeres Transformando la vida pública de México’, la senadora con licencia Delfina Gómez refirió que la mujer desde siempre, históricamente ha tenido influencia en otras mujeres (Foto: Especial).

“¿Cómo es la participación de las mujeres?, yo siento que históricamente siempre la ha tenido, yo soy producto de esa influencia, de una mujer que fue mi madre, fue una mujer que no tuvo estudios, era una persona que por la misma situación social que se vivía, no había oportunidad para las mujeres, pero, sin embargo, ella siempre me echó para adelante, ella me dijo ‘vuela lo que yo no pude volar’, y aquí estoy”.

Durante el Conversatorio realizado ante habitantes de Temoaya en el Centro Ceremonial Otomí, recalcó la importancia de visibilizar el crecimiento de la participación de las mujeres, y metafóricamente refirió que antes las mujeres eran adelitas, y ahora nos generalas, y hoy, quien en algún momento no tuvieron alguna oportunidad, son quienes influyen en sus hijas.

“Las mujeres que hacen estas hermosas artesanías, las mujeres que están en campo, que no tuvieron la oportunidad de tener algo más por la misma situación, están siendo influencia en sus hijas, están siendo esa influencia en las mujeres que la acompañan”.

Finalmente, afirmó que es una realidad el hecho de que las mujeres siempre han estado y siempre han influido.

