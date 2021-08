Liliana Gollas descarta apoyo, tras la agresión y amenaza que sufrió hace una semana

Liliana Gollas Trejo, diputada de Morena en la LX Legislatura, descartó que el grupo parlamentario al que pertenece la haya apoyado en la agresión y amenaza que sufrió hace una semana.

Diputada Liliana Gollas Trejo (Foto: especial).

Recordar que el fin de semana de principios de agosto, dos sujetos, con arma en mano, ingresaron a su domicilio, le apuntaron, la maniataron, la golpearon y la amenazaron, tanto a ella como a su pareja.

En este sentido, rechaza que hasta este momento haya recibido alguna llamada telefónica de su grupo parlamentario, que en este caso encabeza el diputado Maurilio Hernández González; además de que tampoco las autoridades estatales han establecido algún mecanismo de protección a su persona.

“No he recibido ni una llamada del coordinador de mi grupo parlamentario, no me han dado asistencia jurídica, psicológica, política, no se ha implementado un protocolo de violencia, únicamente he seguido la vía jurídica como corresponde”, expresó.

“No he tenido el respaldo político de mi partido ni siquiera por mi encargo de presidenta de la comisión de seguridad pública y tránsito del congreso del estado, cosa que me apena porque esta legislatura nos hemos empeñado en trabajar a favor de las mujeres (…) a una semana no me ha contestado el teléfono mi coordinador”, declaró.

De quién si tuvo una llamada fue de Issac Montoya, en su calidad de delegado del Comité Eejecutivo Nacional en el Estado de México.

Informó que el mismo día en que ocurrió la agresión, hizo la denuncia penal correspondiente, pero a la fecha no ha tenido ninguna clase de protección.

En este sentido, la legisladora expresa que teme por su vida y por la de su familia ante las amenazas que sufrió y dijo que ha sido revictimizada pues ha salido información falsa de que todo esto fue un montaje.

Recordar que en días pasados, la legisladora solicitó que se puedan revisar las cuentas del SUTEyM en Naucalpan y posterior a estos pronunciamientos se registró la agresión.

