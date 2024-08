Lista la 9a edición de la Carrera Atlética «Corre con tu mascota 2024»

El próximo domingo 1 de septiembre se llevará a cabo la 9na carrera Corre con tu Mascota.

(Foto: Arturo Pérez).

Súper Kompras, la cual reunirá a 300 participantes con igual número de mascotas en la que ya se ha convertido en una de las competencias favoritas de los runners del Valle de Toluca.

La carrera tendrá dos distancias, 2.5 y 5K y se correrá sobre Avenida Tecnológico en el carril de norte a sur, en el municipio de Metepec. La misma iniciará a las 8 de la mañana cuando se dé el banderazo de salida a humanos y perros.

Los competidores pueden inscribirse comprando 300 pesos o más de alimento Ganador o Mínimo en cualquiera de las sucursales, ya sea en Metepec o en Toluca, presentar su ticket de compra y quedarán inscritos, informó el director de Pavigue, Felipe Suárez, quien destacó que con la de este 2023, suman 8 ediciones de esta carrera familiar y divertida.

Tanto para los corredores como para las mascotas habrá hidratación y bebederos respectivamente. Se premiará a los tres primeros lugares para ambas distancias con trofeo y moña.

El paquete de corredor contiene playera y paliacate (para competidor y perro) número, y medalla para ambos, además al finalizar habrá una rifa para todos los participantes. Las inscripciones estarán disponibles hasta un día antes de la carrera en Super Kompras de La Asunción.

Finalmente, Felipe Suárez recomendó que quienes lleven a sus mascotas no las sometan a esfuerzos a los que no están acostumbradas; destacó que pueden caminar, trotar y correr, y recomendó no hidratarlos hasta después de 10 minutos que hayan finalizado su carrera.

Comentarios

comentarios