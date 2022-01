Luz María Hernández se reúne con habitantes de Ecatepec, piden se regularice caudal de agua por CAEM

La diputada local Luz María Hernández Bermúdez sostuvo una reunión con más de 500 personas de al menos 10 colonias como La estrella, La Popular, Emiliano zapata, San Agustín, Jardines de San Gabriel, Valle de Anáhuac, Héroes de la Independencia y Miguel Hidalgo, quienes informó, pidieron su intervención para que el gobierno estatal aumente el caudal, pues diario viven la desesperación de no contar con líquido en sus hogares.

(Foto: especial).

Detalló que se enfrentaron con la grave escasez de agua en decenas de colonias de Ecatepec, donde no llega agua a la red domiciliaria desde hace más de dos meses, por lo que exigieron a la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) que regularice el caudal de agua en bloque pues hoy solo se otorgan un promedio de 500 de los más de mil 500 litros que debería recibir el municipio.

Con anterioridad, la morenista se había reunido con el director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE) para pedir que se atienda la demanda de la gente, pero informó que actualmente llegan menos de 500 litros por segundo, con baja presión, que no alcanza a llegar a las tuberías domiciliarias.

“La gente está molesta y desesperada porque no tienen agua, quieren que les llegue por la red, el gobierno municipal ha implementado un operativo para entrega con pipas pero no es suficiente, el programa de tandeo en domicilios no es eficaz porque el caudal es el mínimo y no hay presión para abastecer a suficientes colonias”.

De acuerdo con información oficial la escasez de agua en la Quinta Zona, se debe al recorte de 34 millones de litros diarios que dejaron de suministrarse en el tanque de Cerro Gordo que abastece a por lo menos 600 mil personas, la tercera parte de la población total del municipio, porque la CAEM recortó el caudal.

En septiembre de 2021, Ecatepec recibió en promedio 752 litros de agua por segundo, lo que equivale a 65 millones de litros por día, cuando el compromiso que existe de entrega al municipio del tanque Cerro Gordo es de 1,150 litros por segundo, lo que equivale a 99 millones de litros de agua diarios, por lo que se alcanzó un déficit de 34 millones de litros de agua diarios.

Luz María Hernández, señaló que buscará una reunión con el titular de la CAEM para que se otorgue el suficiente caudal, y que Ecatepec deje de ser botín político, pues requiere 1,150 litros de agua por segundo para que fluyan al Tanque de Cerro Gordo y sean distribuidos a todos los habitantes de los dos distritos.

En la colonia La Estrella, Sandra Nelly Vargas González relató que tiene dos meses sin agua en su hogar, han recurrido a pedir apoyo de pipas a la legisladora de Morena para su vivienda donde habitan cuatro familias con más de 16 integrantes, pero en la mayoría de las ocasiones deben gastar un promedio de 500 pesos por semana para comprar pipas privadas.

“No tengo trabajo, soy pedadoga y perdí mi empleo en la pandemia, mi esposo es taxista y no alcanza para cubrir todos los gastos, es bastante complicado comprar agua en pipas cada semana”.

Los gastos para comprar agua también impactaron las finanzas de los Reyes Magos, quienes tuvieron que limitar sus obsequios a los niños de Ecatepec, para poder primero solventar gastos del hogar y contar con líquido en los hogares, pues debe alcanzarles para mitad de semana; dos niños se bañan con un bote, deben reciclar el agua de lavado para el baño o lavar patios.

“Uno busca la manera de que los Reyes Magos cumplan con los niños, pero ellos se dan cuenta de la situación económica, porque o comemos, o compramos agua, o juguetes”, relató la vecina de La Estrella.

