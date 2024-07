Mala planeación urbana y drenaje caduco provoca inundaciones cada año 

Ante la actual temporada de lluvias y las inundaciones presentadas en el Oriente del Estado de México, la diputada Anais Burgos Hernández recalcó la mala planeación que se hace de los asentamientos urbanos, lo cual tiene como consecuencia afectaciones en lugares donde no debe haber asentamientos urbanos, como en Valle de Chalco donde cada año se desborda el canal San Martín afectando varias comunidades, principalmente en San Martín Cuautlalpan, Huexoculco, Los Héroes Chalco, Pueblo Nuevo, en Valle de Chalco, donde muchas familias pierden sus pertenencias año con año.

Desbordamiento Río San Martín (Foto: redes ABH).

“Cada temporada de lluvia sufrimos los estragos por una mala planificación urbana, por no tener pues el drenaje adecuado, y por tener un drenaje sumamente viejo, entonces, pues ahora nosotros estamos tristes porque como todos los años, muchas familias, cientos de familias pierden sus pertenencias (…) también que se pare la lotificación rapas, porque se está lotificando en lugares donde no debe de haber asentamientos urbanos, no dicho por la diputada, dicho por la propia Sedatu, por Cenapred, por Protección Civil, o sea, por un montón de instituciones”.

Y es que la lotificación en sitios autoriza por parte del gobierno municipal incrementa la problemática, ante ello dijo, que en su caso, ya le tocará desde la Legislatura Federal gestionar con la Conagua, mayor presupuesto para que se pueda entubar el canal, y que se pueda detener la construcción de viviendas en lugares no aptos.

Por otra parte, reconoció a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, por haber activado por primera vez el Fondo Estatal de Desastres, y el Plan DN-III, así como acudir a las zonas afectadas.

“Estamos muy contentos porque es la primera vez después de muchos años de insistir en que tiene que intervenir el gobierno del Estado para terminar esta problemática, o aminorarla, y trabajar de manera coordinada con el gobierno federal y el gobierno del municipio; pues yo la verdad me siento muy contenta porque es un rayito de luz de esperanza, para quién tiene el presupuesto pueda atender esta problemática”.

Ante ello, el municipio es como Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Chalco y demás municipios del oriente de la entidad, tiene que intervenir de manera preventiva la Conagua, la Secretaría del Agua, el gobierno estatal y los gobiernos municipales para desazolvar y limpiar, y con ello dar garantías a los vecinos de estos municipios.

