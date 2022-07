Mejoras salariales y prestaciones para los policías, una estrategia integral en seguridad: Higinio Martínez

El senador Higinio Martínez Miranda sostuvo que la inseguridad en el Estado de México no se resolverá con policías que no tienen un buen seguro médico, una buena pensión para el retiro, además de atender sus causas profundas asociadas con rezagos políticos, desatención social, falta de oportunidades particularmente para los jóvenes en el ámbito laboral.

El senador Higinio Martínez Miranda sostuvo que la inseguridad en el Estado de México no se resolverá con policías que no tienen un buen seguro médico, una buena pensión para el retiro, además de atender sus causas profundas asociadas con rezagos políticos, desatención social, falta de oportunidades particularmente para los jóvenes en el ámbito laboral (Foto: Especial).

Señaló en entrevista, que la población al no confiar en su policía se siente insegura y también los delincuentes sienten que es más factible cometer un delito porque no los van a detener o si los detienen pueden dar dinero para que los dejen libres. “Los policías deberían ser las personas en las que más debería confiar la gente y en ese tema ya lo estamos trabajando”.

“Además de estar desprotegidos, sin equipo y mal pagados, abandonados por el estado y sus comunidades, con jornadas extenuantes y capacitaciones exprés, los policías enfrentan día con día un altísimo riesgo de ser asesinados”, destacó Higinio Martínez.

Afirmó que diversos especialistas advierten que una parte de la inseguridad es la corrupción del aparato público y otra cosa es la complicidad de integrantes de los cuerpos de seguridad con el crimen organizado. Se dice que no hay crimen organizado que no avance de la mano de la protección policial, y no hay protección policial al crimen organizado que no vaya patrocinada por un alto político.

“Para acabar con este círculo vicioso es necesario que el gobernador en turno asuma la conducción directa de la estrategia de seguridad. No se puede dejar en manos de un secretario de seguridad. El gobernador en turno debe dedicar varias horas al día, el gobernador tiene que hacer todo lo que esté a su alcance, para evaluar los resultados junto con un equipo de especialistas en materia de seguridad; pero es el gobernador en turno quien debe encabezar el trabajo y de ser necesario hasta hablar con los policías preventivos, ministeriales y Ministerios Públicos”.

Sostuvo que es viable “barrer la corrupción de arriba hacia abajo, mejorando sus prestaciones laborales e incrementar sus salarios. Nuestra meta es avanzar paulatinamente en el mejoramiento de las condiciones de seguridad con el propósito de que la ciudadanía se sienta tranquila”, ofreció el senador Higinio Martínez.

Afirmó que se trabajará para atender las causas profundas de la inseguridad, asociadas con rezagos políticos, desatención social, falta de oportunidades particularmente para los jóvenes en el ámbito laboral, es la prioridad. Se trata de una estrategia específica y complementaria a lo que se aplica a escala federal, precisó el aspirante a la gubernatura mexiquense.

El estado de México no debe ser tierra de nadie, pues la meta es avanzar paulatinamente en el mejoramiento de las condiciones de seguridad, también atendiendo de manera prioritaria aquellos delitos que más lastiman a la sociedad: robo a casas habitación, de vehículo, secuestro, extorsión, los que más padece la ciudadanía, concluyó Higinio Martínez.

Comentarios

comentarios