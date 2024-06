Mexicanos migramos a celulares de gama media, asegura estudio

El smartphone es el principal eslabón de acceso a la conectividad en México, al registrarse niveles de masificación que ascienden a 95.6 por ciento del total de las líneas móviles, con un crecimiento anual de 5.3 por ciento, según un estudo de ´la firma especializada The Ciu, firmado por Alberto Piedras.

El mercado de equipos móviles en México también registra una reconfiguración de participación de mercado de fabricantes, canales de venta, dinámica de gasto, hábitos de compra, así como en los atributos relevantes para el usuario en la adquisición de un nuevo smartphone.

Los mexicanos cambiamos de celular cada dos años (Foto: PJEdomex).

Cambiamos celular cada dos años

La necesidad de contar con mejores equipos ha derivado en una extensión del periodo de su adquisición o renovación, que asciende a 25.7 meses en promedio al primer trimestre de 2024 (1T-2024).

Asimismo, el incremento en el gasto promedio (4 mil 520 pesos) resulta en una creciente migración a dispositivos de gama media y alta.

La proporción de dispositivos de gama baja fue de 19.8 por ciento en el 1T-2024, mientras que la gama media se posicionó en primer lugar con una distribución de 68.8 por ciento del mercado y la gama alta alcanza una preferencia de 11.4 por ciento del total de smartphones en operación.

Los atributos con mayor ponderación para los usuarios de equipos de Gama Alta son el procesador, el precio y la resolución de la cámara. Ello ha impulsado un ciclo virtuoso de innovación que ha beneficiado tanto a los fabricantes como a los usuarios.

Al respecto, el gasto promedio de usuarios al momento de adquirir un dispositivo refleja el creciente esfuerzo financiero en esta importante inversión para contar con equipos de mejores características tecnológicas y con ello aprovechar todas las herramientas y aplicaciones disponibles en dispositivos móviles.

Preferencia de Gamas de Smartphones

Los fabricantes ofrecen dispositivos para todo tipo de presupuesto y preferencias, disponibles en tres categorías principales: Gama Baja, Media y Alta. Cada una de estas categorías posee características distintivas que las hacen atractivas para distintos tipos de usuarios.

Existen varios factores que distinguen a estas tres categorías además del precio, por ejemplo, la capacidad de memoria, la resolución de la cámara, el procesador, el sistema operativo, la duración de la batería, y el diseño, entre muchas otras variables.

Gama Baja

Son aquellos que no superan los tres mil pesos y representan 18.8 por ciento del parque total al 1T-2024. Son smartphones que, al caracterizarse por sus precios asequibles, por lo regular tienen funciones limitadas o básicas, almacenamiento limitado (inferior a 64 GB), procesadores con menores capacidades, pantallas pequeñas y de baja resolución, cámaras de pocos megapíxeles que por lo regular no superan los 40 mpx, y en general son equipos con diseños básicos. No obstante, suelen ser duraderos y resistentes, además de tener una vida de batería suficiente para las actividades diarias.

Gama Media

Esta gama se caracteriza por equipos inteligentes que superan los tres mil y alcanzan hasta los 10 mil pesos, registra una mayor preferencia en el mercado mexicano, con 68.8 por ciento del total de smartphones en activo. Estos dispositivos son ideales para los usuarios que buscan un balance en la relación calidad-precio, pues cuentan con procesadores potentes, mismos que permiten realizar múltiples actividades relacionadas con la educación, trabajo, gaming y entretenimiento, entre muchas otras.

En términos de almacenamiento son equipos que cuentan con una capacidad de memoria entre los 64 GB hasta los 256 GB, que les permite realizar múltiples actividades y contar con una gran variedad de aplicaciones, además disponen de cámaras que permiten capturar foto y videos de buena calidad. Adicionalmente, suelen contar con materiales duraderos, con diseños modernos y elegantes, atributo que ha impulsado su preferencia.

Gama Alta

Incluye un gran espectro de dispositivos, desde los que superan un precio de 10 mil pesos, hasta los Premium, que pueden alcanzar precios mayores a 50 mil pesos.

Durante el primer trimestre de 2024, alcanzaron una preferencia 11.4 por ciento del parque total de smartphones en el país. Estos equipos ofrecen las mayores capacidades tecnológicas, al prometer rendimientos superiores, características visuales y de diseño distintivas, al incluir pantallas ultradelgadas, procesadores de última generación, pantallas plegables o acabados premium. En estos dispositivos se incorporan las innovaciones que marcarán la industria en el futuro.

Estos smartphones tienen capacidades de almacenamiento superiores de 250 GB, aunque para esta gama el espacio nunca es un problema, ya que además cuentan con la posibilidad de almacenamiento en la nube. En términos de cámaras cuentan con resoluciones superiores a los 100 megapíxeles, además de funciones de inteligencia artificial, que les permiten en muchos casos tener mejor resolución que algunas cámaras profesionales.

El incremento en la preferencia de las gamas media y alta que llega a un coeficiente agregado de 80.2 por ciento del total de la tenencia de smartphones, obedece al deseo y esfuerzo de los usuarios por contar con equipos de mayores capacidades y mejores características tecnológicas. No obstante, también esta evolución resulta del abandono en la oferta de equipos de gama baja por parte de los fabricantes más importantes en el país.

