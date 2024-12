Mexicanos Primero subraya importancia de garantizar el derecho a aprender

A lo largo del año que está por concluir, Mexicanos Primero subrayó la importancia de garantizar el derecho a aprender de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esto requiere que las escuelas cuenten con las condiciones indispensables que posibiliten a las y los estudiantes estar, aprender y participar en la escuela, lo que implica que las autoridades educativas de los ámbitos federal y estatal tomen las medidas necesarias relacionadas con el presupuesto educativo, la mejora de la infraestructura, el fortalecimiento del desempeño docente, así como todas aquellas que garanticen a las y los estudiantes ejercer su derecho a aprender.

Es indispensable asegurar que las escuelas cuenten con infraestructura y servicios adecuados, así como asignar el presupuesto para garantizar las condiciones necesarias para que las y los estudiantes ejerzan su derecho a aprender (Foto: Especial).

Este año, a través de análisis, estudios técnicos y campañas, la organización dio seguimiento a las condiciones de la infraestructura y servicios de las escuelas públicas en México porque existen miles de planteles donde lo básico para que las y los estudiantes puedan aprender no está garantizado.

En el periodo electoral, la organización lanzó la estrategia “La Educación está en campaña” para hacer un llamado a las candidatas y el candidato a la presidencia a presentar propuestas para mejorar la infraestructura y servicios básicos en las escuelas públicas y advertir que millones de estudiantes asisten a escuelas desde preescolar a bachillerato que no cuentan con baños, agua potable, energía eléctrica o lavamanos.

Publicó el estudio “Lo básico no está garantizado”, donde se analizan las condiciones de infraestructura básica, los costos de mantenimiento, así como los relacionados con el equipamiento tecnológico de las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. El estudio reveló que el presupuesto necesario requerido para que la totalidad de estos planteles escolares cuente con infraestructura equivale a 51,932 millones de pesos; 46,551 millones de pesos anuales para el mantenimiento de todas las escuelas de educación básica y media superior y 167,024 millones de pesos para atender las necesidades en equipamiento tecnológico y acceso a internet porque 7 de cada 10 escuelas de educación básica a media superior no cuentan con internet y la mitad no tienen aulas con equipo de cómputo para uso pedagógico.

También publicó el estudio “Menstruar en la Escuela”, que analiza la pobreza menstrual y la falta de insumos sanitarios e infraestructura en los planteles que afecta a miles de niñas y adolescentes en edad menstruante que prefieren no ir a la escuela durante su periodo porque no hay baños, agua, lavamanos y, en general, condiciones sanitarias adecuadas.

La campaña “Échale un ojo a tu Escuela” hizo hincapié en la necesidad de que las escuelas cuenten con mecanismos de vigilancia por parte de las autoridades responsables de la seguridad en coordinación con las autoridades educativas, porque durante los periodos vacacionales, los problemas de infraestructura y servicios básicos se incrementan como resultados de los actos de vandalismo cuando las escuelas están cerradas.

Al inicio de la nueva legislatura, la organización lanzó la campaña #EchaleUnojoalPresupuesto, un llamado a las y los legisladores federales para incrementar los recursos a fin de mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas, el equipamiento tecnológico y revisar la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples para las escuelas de educación básica (FAM-Básica).

Durante la discusión del presupuesto, la campaña alertó sobre el impacto en la reducción en recursos destinados a infraestructura escolar, mientras se priorizan fondos para otros programas. El análisis del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)- Básico reveló que su distribución favorece a las entidades que tienen un mayor número de estudiantes, y no a las que tienen las mayores carencias de infraestructura escolar, como son Oaxaca y Guerrero.

Además de la investigación y la comunicación constante, Mexicanos Primero se reunió con actores clave de diversas entidades para sumar a los esfuerzos locales en materia educativa. Asimismo, expandió sus horizontes con la apertura del capítulo Yucatán que se suma a los de Jalisco, Michoacán y Sinaloa, así como al equipo nacional cuya sede se localiza en la Ciudad de México.

Como parte del eje de fortalecimiento de las comunidades educativas, impulsamos la creación del Blog En Voz Alta donde las y los maestros, directores de escuela, supervisores y asesores técnico pedagógicos de las escuelas públicas comparten sus experiencias en el aula, sus intereses y sus puntos de vista con respecto a lo que viven en la escuela. Hasta el momento se han publicado 50 textos que abordan temáticas tan diversas, muestra de la diversidad que hay en los sistemas educativos en México.

Además, pusimos a disposición de la sociedad el directorio de las y los titulares de educación de todo el país, que se mantiene en constante actualización, y cuenta con liga a todas las páginas oficiales de las dependencias. Y creamos el boletín electrónico mensual Agenda Educativa para mantener comunicación constante con el Congreso de la Unión que incluye los principales análisis de política educativa que realizamos.

En 2025 fortaleceremos nuestra campaña #ÉchaleUnOjo priorizando la infraestructura escolar hasta que lo básico esté garantizado, pues si bien los indicadores nacionales de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) 2023 revelan que la infraestructura escolar ha mejorado, miles de estudiantes en México asisten a escuelas que no cuentan con todos los servicios básicos.

El más reciente informe de Mejoredu “Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México 2023. Cifras del ciclo escolar 2021-2022” reporta 26,822 escuelas sin agua, 20,048 sin lavamanos, 8,389 sin electricidad y casi 2,000 sin baños. Y aún existen estados en creciente rezago como Chiapas, Oaxaca y Guerrero donde 6 de cada 10 planteles carecen de servicios básicos completos.

En Mexicanos Primero seguiremos ampliando la conversación pública en materia educativa para que las niñas, niños y adolescentes puedan aprender en espacios con infraestructura adecuada y servicios básicos funcionando y en buenas condiciones, con materiales educativos completos, tecnología para uso pedagógico, así como con docentes que cuenten con recursos para su formación continua.

Garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes es obligación del gobierno federal y los gobiernos estatales. Son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes quienes ejercen este derecho cuando pueden estar, aprender y participar en la escuela. ¿Se garantizará el pleno ejercicio del derecho a aprender en 2025?

Mexicanos Primero es una organización de la sociedad civil dedicada a impulsar el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes a través de la triple inclusión: #Estar, #Aprender y #Participar.

