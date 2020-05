México está libre del avispón asiático gigante: Conabio

En el estado de México hay poco más de 400 apicultores, quienes cultivan alrededor de 25 mil colmenas de abejas, alcanzando una producción de alrededor de 100 mil toneladas de miel.

Por lo que ante el rumor creciente entre productores en el país sobre la posible llegada del avispón asiático gigante, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a través de la Dra. Ana Isabel González Martínez, Subcoordinadora de Especies Invasoras, confirmó que no existe en el país ningún espécimen de este insecto depredador de abejas.

“No ha habido hasta donde sé, y he estado siguiendo las alertas en Estados Unidos, no hay, no se han detectado, han sido puras falsas alarmas, porque también hay avispas bastante grandes, en Norteamérica, no tan grandes como esa, pero la gente se equivoca y dice ‘ya la vi’.

“En México no está la especie, es muy poco probable que alcance a llegar, además la parte donde llegaría que serían puertos por ejemplo, el ecosistema no es nada similar en México a la zona donde habita en Asia.”

Por lo que refirió que el ecosistema es muy diferente, lo que hace es muy poco probable que llegue a México.

Comentó que para que se establezca una colonia de estos insectos es necesario que exista una Reyna y el único caso en América ocurrió en Canadá a finales del año pasado:

“Probablemente en un transporte de carga de los que traen productos de Asia a Norteamérica, y se coló este animalito en el transporte y estableció un panal… lo estableció la parte de Nanaimo, Canadá que ciertamente, si es una zona con similitudes bastante grandes con la zona natural”.

Por lo anterior, hay una alerta fitosanitaria, en Canadá y Estados Unidos en este momento ya que es la época para detectar si se establecen nuevas colonias.

El avispón es una especie asiática, vive en zonas de baja altitud, es el más grande del mundo, puede medir entre 3 cm, y la Reyna hasta 5 cm, come insectos, es muy conocida porque ataca los panales de abejas de loa apicultores. Tiene una cabeza grande color naranjada, el tórax oscuro, y abdomen con rayas amarillo-naranja.

El avispón habita en el suelo, y no están techos ni árboles. Si bien, se han tenido reportes de personas que creen que la han visto, se trata más bien, de avispas papeleras, por lo que la especialista pidió no dañar a las especies nativas.

“Hay que protegerlos, son polinizadores muy importantesde muchas especies, incluso son muy importantes para la seguridad alimentaria de los seres humanos.

“No dañar, no atacar a las especies nativas pensando que son el avispón, el avispón no está en éxico” realcó.

En México no hay especies gigantes, el único insecto que podría tener el tamaño es la avispa cazatarantulas, pero son completamente diferentes en cuanto a su forma y color.

A pesar de ello, si se cree haber visto este insecto, González Martínez pidió que no se no dañe al insecto, y es mejor hacer el reporte en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senacica), en la aplicación móvil “AVISE”, la cual puedes encontrar en el siguiente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.senasica.avise

