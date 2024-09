Mexiquense si casos de estrés postraumático ante desastres por lluvias 

De acuerdo con la secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya, por el momento no se han presentado casos de estrés postraumático, en las regiones de la entidad donde las lluvias han causado estragos.

Macarena Montoya, secretaria de Salud (Foto: Manuel Luna).

«No tenemos casos de estrés postraumático en este momento, (…) Es algo muy sensible lo que ocurre en este caso obviamente, pues no, no es deseable estos fenómenos naturales en ningún lado del Estado de México, y sí, obviamente hay una situación pues emocional importante porque pues obviamente la comunidad no espera que ocurra esto».

Informó que el personal de Salud se da la tarea de revisar caso por caso, para generar un poco de tranquilidad en la comunidad, y brindar atención en aquellos casos donde fuera necesario realizar un traslado, o la aplicación de medicamentos específicos.

«Personalmente acudí también a una supervisión que realizó la la gobernadora en sitio y estuvimos platicando con las personas, están pues, obviamente sí preocupadas en este sentido por la situación de que la tierra entró al a las casas, pues hay cosas materiales que también en ese sentido se ven afectadas».

Finalmente señaló que el gobierno estatal busca dar tranquilidad ya que lo más importante es la vida la población, y está atenta y la población está recibiendo la atención que requiere.

