Modernización del Osfem ha evitado extorsión y corrupción en la entrega de información

Con la modernización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), al implementar una plataforma digital para hacerle llegar la información de las auditorías, han evitado la extorsión y corrupción en la entrega de información, y además han podido realizar la aplicación de multas, así lo dio a conocer su titular, Miroslava Carrillo Martínez.

Miroslava Carrillo Martínez (Foto: redes Osfem).

«Estamos de entrada con la información que se nos presenta, ya no es física, porque eso nos llevaba a tener un tema de espacio para un archivo en trámite. Luego vinieron los discos, entonces nos modernizamos con una plataforma digital para romper incluso con el tema de la extorsión a nuestros propios compañeros, porque alguien te dice: ‘Si te cambio el disco con la información correcta y actualizada, te cobro tanto dinero’. Entonces, presentamos ante el Ministerio Público una persona servidora pública que, obviamente, sorprendimos con estas prácticas. Y para romper con eso, innovamos un control interno para hacer la entrega electrónica, así que ya no media ninguna persona”.

Refirió que anteriormente no pasaba nada con los entes públicos cuando no daban la información solicitada, o si se tardaban en entregarla, por lo que ahora, quien no lo haga, se hará acreedor a multas.

“¿Qué aplicamos? Multas; éramos la única entidad donde solo la multa era de 10 UMAS, y ahora es de 100, y la tienen que pagar de su bolsillo, no de dinero público. Entonces, obviamente, nosotros los seguimos, si el valor de la UMA es de 80.76, entonces si son 100, ya son mínimo 8 mil pesos y fracción, (…) no les pedimos que nos comprueben que es de su dinero, pero sí podemos seguir las cuentas a quienes multamos, si no hay una extracción por esos montos, que ya eso invariablemente lo ubicas rápidamente”. Relató que hasta el momento ha habido dos personas trabajadoras del Osfem que han sido remitidos al Ministerio Público y están inhabilitados, y fueron sancionados por dos años, lo que es un mensaje a todos los servidores públicos para evitar estas prácticas.



Comentarios

comentarios