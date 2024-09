Morena, capacidad de legislar

Con la asunción de los diputados locales a la nueva Legislatura del estado de México queda constituido que los procesos legislativos estarán en manos del partido Morena y sus aliados y no solo en territorio mexiquense sino en el ámbito federal con el Congreso de la Unión que también tiene aplanadora morenista. Ante esta realidad el dominio de un partido puede facilitar la implementación de reformas permitiendo una rápida aprobación de leyes pero también puede afectar el debate plural y la consideración de perspectivas y alternativas en los temas, lo que podría dar lugar a una falta de equilibrio y a la adopción de medidas que no cuenten con un consenso amplio. Existe también el riesgo de abuso de poder y de decisiones unilaterales si no hay mecanismos de control interno y transparencia adecuados.

Frente a esto hay que estar informados e involucrarnos en foros, redes sociales, blogs y demás medios para fomentar el debate sobre asuntos clave; recordemos que la presión pública puede influir en las decisiones políticas y de gobierno. Sobre esto, también hay quienes participan en grupos de presión, ONGs y movimientos sociales que promueven los intereses comunes y ayudan a vigilar el sistema.

Por otro lado, estarían los partidos opositores actuando dentro y fuera de las cámaras que tendrán que posicionarse de forma efectiva y organizada y exigir rendición de cuentas.

Serán pues tres años de Morena como mayoría y si lo quiere hacer bien y de forma congruente, tendrá que implementar cambios en justicia social, educación, salud, seguridad, corrupción, lo laboral, sector energético y desarrollo regional.

Morena a su vez, no la tiene fácil, debe demostrar que, además de su popularidad, tiene la capacidad de legislar y tomar decisiones acertadas para el país.

