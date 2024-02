Moreno, Pliego o Cardozo será candidato de Morena por Toluca: Mónica Álvarez

A menos de 2 semanas para que inicien las campañas electorales a nivel federal por la presidencia del país, y cargos en el Congreso de la Unión para las Senadurías y diputaciones federales, la actual diputada local Mónica Álvarez Nemer, dio a conocer que solicitará licencia para competir por una curul como representante del distrito de Toluca, y al haberse registrado este fin de semana como candidata, deja camino para quienes buscan la presidencia de Toluca, ya que era su aspiración inicial, sin dejar un solo nombre.

“Yo no sé si para Ricardo Moreno, porque todavía hay tres aspirantes vivos, y es Ricardo Moreno, Gerardo Pliego, o Mario Cardozo, y alguno de ellos será el candidato de Morena a la presidencia municipal; yo no diría que el camino libre ya para alguno en específico, porque todos siguen en la jugada, pero seguramente quien quede será lo mejor para la ciudad y yo me voy a sumar y vamos a trabajar en equipo para lograr ganar lo que nos corresponde en Toluca, cinco de cinco”.

Con ello, prácticamente está definido el género de quien ocupe la candidatura de Morena para competir por la capital mexiquense.

“Yo creo que si no hay una definición como tal de género porque no he visto las listas y los bloques de competitividad, me parece que yo era la única mujer aspirante con posibilidades y pues, al yo estar ya fuera de la aspiración, pues sí quedan ya únicamente tres compañeros y los tres compañeros son del género masculino”.

Finalmente dijo que su licencia será por tiempo indefinido, sin embargo, aseguró que si regresará a la Cámara de Diputados Local, para concluir la LXI Legislatura y la encomienda que le dio el pueblo mexiquense.

Mónica Álvarez dijo que hará equipo con el candidato de Morena por Toluca (Fotos: redes).

