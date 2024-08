Mosquito de Toluca, mexicano por patria y provincia

No tan revolucionario, pero revolucioné mi bella ciudad en 1924, convirtiéndome en la bebida tradicional de Toluca, la bella.

Los Mosquitos de Toluca se encuentran en «La Miniatura», en los Portales de Toluca (Foto: Manuel Luna).

“Supuestamente, dicen los que saben del alcohol, dicen que eso se volvió tradicional porque la gente que comía de más, le servía como medicina, porque es alcohol con jugo de naranja”.

Soy una bebida dulce con alcohol, y dependiendo del grado de alcohol, soy ideal para damas, jóvenes, señores y si, hasta para tu suegra.

“Entonces, para la gente que lo sabe tomar lo agarra como aperitivo; porque la gente que lo agarra para tomar, pues es muy fuerte esa bebida, y les hace una cruda espantosa entonces el mosquito se vuelve tradicional porque hay de este de diferentes categorías y el más fuerte pues es para las suegras”, comentó un ciudadano de Toluca.

Nací del fermentado y destilado de caña de azúcar y naranja, por eso mi color anaranjado, y me llevo bien con la coctelería, repostería y en diversos platillos, y me he dedicado al desarrollo de la cocina gourmet en México y a nivel internacional; me puedes encontrar envasado de manera tradicional en envases de distintos tamaños.

“Pero es la experiencia de cómo se llama de la gente que pues que bien aquí a visitar a Toluca y ven a ver sus comidas sus vinos los lugares”.

El 1 de diciembre de 1966 me dediqué al deporte, dando identidad a los Moscos de la UAEM, quienes tuvieron participación en la Tercera División de fútbol Profesional.

“Y te digo, es tradicional porque pues la gente así lo hizo, para remedio”.

A veces voy de viaje a otros países llevando el orgullo tolucense, y también ando visitando el país. Pero cuando vengas a la capital del Estado de México, me encuentras en diversos restaurantes de mi ciudad, mí ciudad. Y donde tradicionalmente vivo, en los Portales de Toluca.

Comentarios

comentarios