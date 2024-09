Movilidad ha recibido más de cuatro mil 500 denuncias por baches en la entidad

De acuerdo con el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, se han recibido más de cuatro mil 500 denuncias en torno a los baches y el mal estado de las vialidades mexiquenses. Para hacer frente al tema, aseguró que en próximas semanas iniciará la ejecución de un Plan Emergente anunciado por la gobernadora Delfina Gómez.

El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González indicó que los baches son un problema frecuente, sin embargo, no todas las vías y caminos están bajo su jurisdicción (Foto: Rebeca Morales).

“Más de cuatro mil 500, ustedes lo saben, las vialidades están en el abandono total, los vecinos no dimensionan si es municipal, estatal o federal; ya lo anunció la gobernadora (…) un programa emergente para estas vialidades y para entre todas y todos entrarle; por ejemplo, los baches que hay en Toluca no son estatales, entiendo, a la gente no le importa eso, la gente ve un bache y dice está en el abandono, así como los desgajes a nivel federal en las zonas pero a la gente no le importa, la gente ve una vialidad en mal estado y dice: es el gobierno estatal”.

Resaltó que, con anterioridad, quien daba mantenimiento a las vías federales era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), “y por una instrucción del presidente, ahora también lo están haciendo los militares, entonces, ahora con un nuevo cambio de gobierno vamos a ver qué instrucción dé la próxima presidenta”.

Sibaja Gonzáles señaló que hay más de 12 vialidades en peligro, de esos 12 caminos, 10 son federales, como es el caso del sur del estado, en La Paz, o la México-Pachuca; sin embargo, afirmó que no es un tema que no quieran atender, sino que, al no ser su competencia, de realizar alguna acción, las empresas podrían demandar al gobierno estatal.

