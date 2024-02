Necesitamos más espacio para proyectos femeninos en festivales culturales: La Tría 

Fue en el año 2021 cuando en el Festival de las Almas tres mujeres músicas se unieron para forma La Tría, una agrupación que ha tenido la oportunidad de presentarse en festivales culturales de diversos estados de la república mexicana.

El EP que presenta La Tría está disponible en todas las plataformas digitales y por el momento será únicamente a través de esos medios en donde el público podrá escuchar su propuesta musical,

Joss Trujano, originaria de la ciudad de Toluca; Andrea Esquitín, originaria de San Francisco Mihualtepec comunidad de Donato Guerra y Lavinia Negrete; originaria del estado de Jalisco y avecindada en La Huerta San Agustín en Valle de Bravo; son las tres mujeres que integran La Tría. un grupo que se autodefine como transgeneracional que interpreta temas de importantes artistas consolidados, principalmente mujeres como Chavela Vargas; así como temas propios.

En entrevista para Así Sucede, las integrantes de La Tría aseguraron que el concepto musical que presentan al público es una fusión de distintos géneros; prueba de ello son los temas que conforman su EP el cual fue lanzado este 12 de febrero. Son cuatro las canciones que La Tría presenta en esta producción homónima: “¿Quién eres tú?; “Sólo quiero caminar”; “La impostora” y “Ven y enciéndelo”.

Al cuestionarles sobre las principales dificultades a las que se han enfrentado profesionalmente al ser una agrupación conformada exclusivamente por mujeres y ser un grupo independiente, Lavinia Negrete, vocalista y guitarrista de La Tría, consideró que la falta de espacios para proyectos femeninos es una de ellas.

“Una de las principales dificultades es la realidad que se viven en los festivales, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, el 80 por ciento de la cartelera es masculina. No se ha buscado así, tal vez de una manera inconsciente es así; la realidad es que hay pocos espacios para mujeres que creamos y más si no tienes un agente, si no perteneces a una firma. Sí es complicado, tienes que hacer el papel de todo. Además de componer, de buscar tus recursos para financiar tus grabaciones, tu publicidad. Los espacios son escasos y esos espacios tienen poco porcentaje para proyectos femeninos”, señaló.

Andrea Esquitín consideró que a pesar de que hay retos en el ámbito musical, hoy en día se vive un momento importante para las mujeres pues hay muchas mujeres haciendo música a quienes el público cada vez pone más atención. La guitarrista de La Tría señaló que una de las expectativas para las mujeres que se desenvuelven en cualquier arte tengan más posibilidades de desarrollarse profesionalmente.

El EP que presenta La Tría está disponible en todas las plataformas digitales y por el momento será únicamente a través de esos medios en donde el público podrá escuchar su propuesta musical, además de las presentaciones que tendrán a lo largo de estos meses y las cuales serán publicadas en las próximas semanas a través de sus redes sociales.

Comentarios

comentarios