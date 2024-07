Noel Alí Chama, el mexiquense que marcha hacia la gloria olímpica en París 2024

Uno de los deportes con más tradición ganadora para México y el estado de México es la marcha atlética. En la próxima edición de los Juegos Olímpicos en París 2024, la entidad estará representada en la prueba individual de los 20 kilómetros por Noel Alí Chama Almazán.

Noel Alí Chama Almazán (Foto: Especial).

A las 7:30 horas del 1 de agosto tiempo de Francia, 23:30 horas del 31 de julio en México, el atleta buscará dar la mejor versión de sí mismo en su segunda cita olímpica.

El deportista mexiquense llega a este evento de la mano de su entrenador José Sánchez Guerrero, con el respaldo del Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y su Dirección General de Cultura Física y Deporte (CUFIDE), quienes han apoyado su proyecto de alto rendimiento.

Para esta competencia, la más importante del deporte a nivel mundial, Noel Alí aseguró que, como todo atleta, aspira a los primeros lugares. Sin embargo, enfatizó que su objetivo principal es demostrar el trabajo realizado en este ciclo olímpico.

“Realmente mi principal objetivo es disfrutar los Juegos Olímpicos. No me quiero presionar poniéndome un lugar específico; simplemente quiero hacer mi mejor preparación, dar lo mejor de mí y, si eso me da para una medalla, mejor. Si no, hacer lo mejor que pueda en ese momento”, comentó.

Noel recordó que en México hay una gran tradición dentro de la marcha, con importantes medallistas olímpicos y mundiales, lo cual estimula a las nuevas generaciones a alcanzar la excelencia deportiva.

“México siempre ha sido una potencia. Somos un país que siempre ha tenido presencia en este deporte y, más allá de verlo como una presión, lo veo como una motivación. Poder platicar con muchos medallistas te impulsa. Siempre lo veo como un sueño alcanzable. No me presiono, tampoco será una cruz en mi vida si no lo logro, pero mientras tenga oportunidad, voy a trabajar para buscarlo”, insistió.

Acerca de la marcha varonil de cara a París 2024, donde también estarán compitiendo José Luis Doctor y Ricardo Ortiz en los 20 kilómetros, y Ever Palma en relevo mixto, Chama Almazán expresó, “somos una generación que está empujando fuerte, sabemos lo que queremos y estamos dispuestos a trabajar para conseguirlo. Me atrevo a decir que es cuestión de tiempo que cualquiera de mis compañeros o incluso yo le demos una alegría al país”.

Medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, Noel Alí participó en los Olímpicos de Tokio 2020, que se desarrollaron de manera atípica por la pandemia. Desde entonces, asegura haber tenido un crecimiento importante de cara a París 2024.

“La principal diferencia radica en las emociones. Hace tres años, siendo mis primeros Juegos Olímpicos, todo se vivía al 100 por ciento, no había filtros. Ahora, con más madurez deportiva, llevo mis segundos Juegos Olímpicos de manera más seria, disfrutando cuando debo disfrutar”, declaró.

Noel, que se adentró en el deporte siguiendo los pasos de su hermana y admirando a atletas como Eder Sánchez y Joel Sánchez, aseguró que tiene muchas figuras a seguir, ejemplos de tenacidad dentro y fuera de las competencias.

“Tengo varios referentes. A nivel deportivo, Michael Phelps es alguien que todos deberíamos tener presente, no solo por las medallas, sino por todo el trabajo detrás. En mi deporte, cualquiera de los medallistas que tenemos en México es importante. Crecer con Eder Sánchez, medallista mundial, me enseñó muchísimo. La cercanía de Joel Sánchez también es un gran aliciente, y no puedo dejar de mencionar a Lupita González, la máxima marchista mexicana que hemos tenido”, puntualizó.

Finalmente, ante la pregunta de cómo le gustaría ser recordado, Noel Alí Chama Almazán respondió, “como una persona alegre, que pase lo que pase dentro de la pista, siempre va a tener una sonrisa y, si puede, va a tender la mano a un compañero. Aun cuando sean rivales en las competencias, lo voy a hacer. Quiero ser recordado como alguien que siempre compitió en las mejores condiciones, que le gustó hacer las cosas por sí mismo y que nunca frenó el avance de alguien más”.

