No cabe duda que los seres humanos somos nostálgicos respecto a lo materiales. Añoramos cosas que tuvimos de niños u objetos clásicos que nos parten el corazón. Me refiero en particular a la música y a la opción de escucharla en discos de vinilo. Hoy en día se han puesto de moda los discos de 33 revoluciones por minuto y ocupan un lugar especial en los puestos de música, almacenes y tiendas de coleccionistas. Eso sí, rondan los mil pesos, cosa que no sucedería hace 40 años pues su equivalente en pesos era mucho menor.

Escucha la opinión de Patricia Maldonado. ¡Dale play!

El punto es que grandes y chicos quieren los discos para experimentar la sensación de colocarlos en una consola -que también hay que comprar o conseguir-, verlos caer sobre el plato giratorio; que el brazo fonocaptor se mueva y la aguja haga contacto con el disco y empiece a tocar.

Pero la realidad es que los discos de vinilo nunca desaparecieron; solo dejaron de estar de moda debido a la aparición del CD, el MP3, el iPod y, recientemente, de Sopotify . En la Ciudad de México se cuentan en decenas los establecimientos donde se venden acetatos. Seguramente así como hoy pasa, volverá la moda de los casetes y hasta del fonógrafo, al fin que al cabo los humanos somos nostálgicos. Y la nostalgia vende. Es un negocio rentable.

Comentarios

comentarios