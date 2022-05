Nucleólicos representará a México en abierto de robótica en Brasil

Nueve familias de igual número de estudiantes de la secundaria Héroes de la Independencia de la ciudad de Toluca, están comprometidas con el proyecto Nucleólicos, el cual lleva 13 años de haberse creado en dicjha institución.

Equipo Nucleólicos de la secundaria Héroes de la Independencia (Foto: Manuel Luna).

Este año el equio ha obtenido su tercer campeonato por lo que representarán a nuestro país en el abierto internacional de robótica First Lego Ligue Internacional Open Brazil, del 5 al 7 de agosto, en Río de Janeiro.

“con 40 equipos de Monterrey, Guadalajara, Nuevo León, equipos del estado de México, de aquí de Toluca también, y pues bueno sale ganador -el equipo Nucleólicos- como el campeón nacional, campeón de juego del robot, y un reconocimiento especial al proyecto de investigación, que es una parte del torneo ‘Los núcleos agrarios en la entidad’”.

Esther, una de los coaches del proyecto, manifestó el orgullo de compromiso y de esperanzas para regresar con un buen premio, y dijo que han trabajado por 8 meses con alumnos de los tres grados y ambos turnos, brindando la oportunidad de acercar a este programa integrador a sus alumnos.

Sin embargo, tienen que hacer muchas actividades para recaudar fondos y que el equipo pueda asistir, ya que se requieren de alrededor de mil quinientos dólares por alumno.

“seguimos trabajando no para juntar por lo menos cerca de medio millón de pesos para todo el equipo, -No hay apoyo gubernamental- no por el momento, se han tocado puertas, nos han visitado pero, no nos han dado una respuesta concreta tenemos por ahí quizá apalabrado un apoyo de un municipio, y que no es Toluca”.

El equipo estará compitiendo con más de 80 equipos de todo el mundo.

