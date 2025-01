Oficializan apertura de Periodo extraordinaria para el 14 de enero

En sesión de la Diputación Permanente se aprobó convocar a Periodo Extraordinario de la LXII Legislatura para el próximo 14 de febrero y que el Pleno discuta y en su caso vote la Reforma Electoral en materia del poder judicial.

Al respecto, el presidente de la Diputación Permanente, Maurilio Hernández, a pesar de que el proceso ya está en marcha, aún no se conoce el número exacto de vacantes disponibles.

«Apenas están en ese proceso, ya los tiene Asuntos Parlamentarios, no me lo han informado, no sabemos exactamente cuántos», pero ya el Poder Judicial está cumpliendo con ello. (…) La vamos a revisar, desde luego para darle trámite».

El presidente de la Diputación Permanente subrayó la relevancia del papel que jugará la Legislatura en la revisión de las propuestas enfatizando la importancia de un análisis riguroso antes de avanzar.

Respecto a la designación del nuevo presidente del Poder Judicial, destacando la necesidad de unidad y fortaleza dentro de esta institución, por lo que esta decisión es un resultado muy responsable y refleja su unidad pues la cohesión interna es fundamental para el buen funcionamiento del sistema judicial.

Respecto a si la Legislatura tiene el poder de remover al nuevo presidente del Poder Judicial, mencionó que esto está establecido en un transitorio legal, aunque expresó su deseo de que no sea necesario recurrir a tal medida.

Cabe señalar que esta reforma tiene que ser determinada el 14 de enero, dado que el Artículo Quinto transitorio de la Reforma Judicial establece que las adecuaciones electorales deben quedar establecidas antes del 15 de enero.

