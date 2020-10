Ofrecerá Francisco Céspedes su primer concierto online

El próximo 30 de octubre se unirán dos reconocidos interpretes para ofrecer un concierto online, se trata del mexicano Carlos Cuevas y el cubano Francisco Céspedes quienes unirán sus voces en una noche de boleros a través de streaming.

Este lunes, ambos intérpretes ofrecieron una conferencia de prensa virtual en la que dieron los detalles de este show en el que cantarán sus éxitos. Francisco Céspedes considera que las noches de bohemia siempre brindan nuevas aportaciones a las canciones y asegura que en cada uno de sus conciertos siempre trata de reinventar sus temas.

Será la primera vez que el intérprete de “Remolino” ofrecerá un concierto vía streaming; mientras que Carlos Cuevas suma ya seis presentaciones en este formato. Francisco Céspedes reconoció que hasta hace algunos meses estaba renuente a realizar conciertos digitales, sin embargo, su opinión ha cambiado pues considera que los artistas deben adaptarse a las nuevas formas de ofrecer música.

“Si uno no está alineado con la actualidad viendo desde la perspectiva de mi carrera, que quiero que dure bastante años el tiempo que me quede, es la única forma. Al principio yo estaba como medio rudo pero le estoy tomando el gusto […] Hay que hacerlo y lo estoy disfrutando porque yo las cosas que no disfruto no las hago aunque me cueste la vida”, señaló Céspedes.

El cantautor cubano señaló que en lo que va de la contingencia sanitaria comenzó a escribir algunas canciones describiendo lo que está sucediendo y luego determinó que no tiene mucho sentido porque eso lo sabe todo el mundo. Sin embargo, reconoció que la situación actual sí influirá en la forma de componer por los sentimientos que ocasiona enfrentarnos a una libertad coartada.

Durante la conferencia de prensa, Carlos Cuevas descartó que vaya a interpretar canciones de Juan Gabriel. Recientemente, el cantante se ha visto envuelto en una controversia pues Iván Aguilera, hijo de “El Divo de Juárez2, y sus abogados determinaron prohibir a Carlos Cuevas cantar temas de Juan Gabriel por el desprestigio que pueda sufrir el catálogo del cantautor.

“Mi repertorio no está basado en Juan Gabriel, gracias a Dios. Yo soy bolerista. Alguna vez he hecho algún popurrí a manera de homenaje a mi cuate que fue Juan Gabriel y lo hago con mucho gusto pero esta vez no. Y por respeto a Pancho porque vamos hacer puros boleros y menos voy a poder cantar temas de Juan Gabriel porque vamos a aventar puras canciones de esos boleros hermosos que escribieron gente importantísima también como Juan Gabriel”, señaló Carlos Cuevas.

Al respecto, Francisco Céspedes preguntó al mismo Carlos Cuevas sobre el asunto y mostró su total apoyo al llamado “Rey del bolero”:

Francisco Céspedes: ¿Óyeme y cuál es la restricción? Entendí que hay alguna restricción para que cantes alguna (canción) de Juan Gabriel.

Carlos Cuevas: Es una estupidez que sacaron unos abogados que me quieren prohibir (cantar canciones) de Juan Gabriel cuando obviamente, todo mundo sabemos, que me lo tiene que ordenar un juez o una autoridad competente para poder cantar cualquier compositor y que ya haya salido a la luz pública.

Francisco Céspedes: Pero ¿Juan Gabriel se los dijo a ellos?

Carlos Cuevas: ¡No! (Risas)

Francisco Céspedes: Por eso, que chinguen a su madre! Juan Gabriel es cultura y una cultura mexicana muy importante en muchos lugares del mundo. Están restringiendo que las personas lo cantes además los grandes cantantes como Carlos Cuevas. Abogados, estudien.

