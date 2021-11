El gasto familiar

Vaya sorpresa y decepción volver al Mercado Morelos y constatar que los precios que cobran por las frutas y verduras son altos, particularmente las frutas. Un kilo de tunas que te encuentras en los puestos de afuera te cuesta 20 pesos y adentro 30; y la variación del precio de un puesto de frente a otro es de 20 pesos por una cajita de moras.

Es decir, 50 por ciento más. Estamos de acuerdo en que los mercados son un lugar establecido y que los puestos de la calle no retribuyen servicios públicos pero la diferencia sigue siendo mucha al momento de pagar.

En lo que más nos gastamos los mexicanos los ingresos es en comida conjuntamente con bebidas y tabaco. Le siguen el transporte, vivienda y servicios y, posteriormente, cuidados personales, educación y esparcimiento, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 del INEGI.

Para no gastar lo que no tenemos y que no nos sobra, no va a quedar de otra que seguir comprándole a los vendedores de afuera del mercado. No quiero pensar en cómo estarán los precios de los productos para las cenas de fin de año. No al abuso de precios en el mercado.

