La COP, México y sus bosques

Y continuó la COP 26 con la firma de la Declaración de líderes de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra. En total, 105 países se comprometieron a poner fin a la deforestación en la próxima década, como parte de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, México no está entre los firmantes; tampoco Argentina.

El documento compromete a las naciones a conservar bosques y ecosistemas terrestres lo mismo que a acelerar su restauración; igualmente a facilitar políticas comerciales y de desarrollo sustentable. Y México es uno de los países con mayor deforestación en el mundo, según la Comisión Nacional Forestal.

Su ausencia en el acuerdo hace cuestionar los intereses y acciones del gobierno de la república en materia ambiental, que no le interesó formar parte de tratados internacionales en la materia, que carece de visión medio-ambiental o que no está dispuesto a comprometerse con algo que no hará. Y a esto último me refiero con el hecho de que nuestro país sí firmó para reducir las emisiones de Metano, cosa que no hicieron Rusia, China e India, tres de los cinco mayores emisores del planeta.

Durante la cumbre de la COP 26 ha trascendido que la especie humana está cavando su propia tumba si no se actúa para frenar el cambio climático, especialmente contra la deforestación pues talar árboles mata poco a poco ecosistemas, se degradan los suelos y se deja de absorber carbono.

