Oppenheimer, la ganadora de los Premios Oscar

Teniendo como presentador a Jimmy Kimmel, este domingo se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California. Antes de comenzar con el anuncio de los ganadores en las 23 categorías que este año conformó la competencia; Jimmy Kimmel mencionó la huelga que durante cinco meses mantuvieron integrantes del Sindicato de Actores de Hollywood en busca de mejores condiciones laborales y destacó que uno de los propósitos principales fue garantizar que la inteligencia artificial no representaría una amenaza para los trabajadores de la industria.

La entrega de premios arrancó con la categoría de Mejor Actriz de Reparto, presentada por cinco actrices que en otros años han obtenido la estatuilla. A lo largo de la ceremonia, fueron presentadas las 10 películas nominadas al Premio Oscar 2024. También se hizo un reconocimiento a los dobles de acción por su trabajo en diversas producciones.

Como en cada edición de los Premios Oscar, en el transcurso de la ceremonia se presentaron las canciones que estuvieron nominadas en la categoría de Mejor Canción. Destacó el número musical de Ryan Gosling con el tema “I’m just Ken” pues desplegó un número importante de bailarines, además de que la gran sorpresa fue la participación de Slash en ese musical.

Cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realiza un breve homenaje a las personalidades que han fallecido en el último año. En esta ocasión este homenaje estuvo acompañado de la interpretación de Andrea y Matteo Bocelli interpretando “Con te partirò”.

Estos fueron los ganadores de la entrega 96 de los Premios Oscar:

-Mejor Actriz de Reparto: Da’ Vine Joy Randolph “Los que se quedan”

-Mejor Cortometraje Animado: War is Over Inspirada en la música de John y Yoko

-Mejor Película Animada: El Niño y la Garza del cineasta japonés Hayao Miyazaki

-Mejor Guión Original: Anatomía de una caída

-Mejor Guión Adaptado: American Fiction

-Mejor Maquillaje y Peinado: Pobres Criaturas

-Mejor Diseño de Producción: Pobres Criaturas

-Mejor Diseño de Vestuario: Pobres Criaturas

-Mejor Película Internacional: Zona de Interés (Reino Unido)

-Mejor Actor de Reparto: Robert Downey Jr. (Oppenheimer

-Mejores Efectos Visuales: Godzilla Minus One

-Mejor Edición: Oppenheimer

-Mejor Documental Cortometraje: The Last Repair Shop

-Mejor Documental: 20 Días en Mariupol (El primer premio Oscar para Ucrania) Su director, Mstyslav Chernov dio un emotivo discurso al asegurar que le hubiera gustado no haber hecho este documental ya que habla de las atrocidades cometidas en la invasión de Rusia a Ucrania. Finalizó señalando que “El cine hace memorias y construye historias”.

-Mejor Fotografía: Oppenheimer (Dejando fuera al mexicano Rodrigo Prieto quien estaba nominado por su trabajo en “Los asesinos de la Luna” de Martis Scorsese).

-Mejor Cortometraje: La Maravillosa Historia de Henry Sugar

-Mejor Sonido: Zona de Interés

-Mejor Banda Sonora: Oppenheimer

-Mejor Canción: Barbie (Billie Irish/ What was I Made From ‘Barbie’)

-Mejor Actor: Cillian Murphy (Oppenheimer)-Mejor Actriz: Emma Stone (Pobres Criaturas)

-Mejor Director: Christopher Nolan (Oppenheimer)

-Mejor Película: Oppenheimer

De ésta forma se llevó a cabo la ceremonia 96 de los Premios Oscar, convirtiendo a “Oppenheimer” en la películas más premiada de esta entrega con siete reconocimientos, seguida por “Pobres criaturas” y dejando sin ningún premio a “Los asesinos de la Luna” de Martin Scorsese, a pesar de ser una de las películas más nominadas.



