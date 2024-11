Otorgará IMSS Edomex Poniente atención hospitalaria el próximo 18 de noviembre 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Estado de México Poniente informa a la población derechohabiente que el próximo lunes 18 de noviembre, día feriado oficial con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana, se otorgará atención de hospitalización y urgencias con normalidad.

El servicio de urgencias y la atención hospitalaria permanecerán las 24 horas, ante la incidencia de cualquier hecho que ponga en riesgo la salud de la población (Foto: Especial)

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que permanecerán en vigilancia a través del servicio de Atención Médica Continua serán, en Naucalpan: UMF No. 63, UMF. No. 65, UMF No. 66. UMF No. 187 y UMF No. 190.

En la zona Toluca: UMF No. 223, UMF No. 224, UMF No. 226, UMF No. 227, UMF No. 228, UMF No. 229, UMF No. 231, UMF No. 233, UMF No. 234, UMF No. 235, UMF No. 236, UMF No. 238, UMF No. 239, UMF No. 240, UMF No. 241, UMF No. 242, UMF No. 243, UMF No. 245, UMF No. 248, UMF No. 249 y UMF No. 250.

Y los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 220, en Toluca, y No. 251, en Metepec; los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 58, en Tlalnepantla; No. 194, en Naucalpan, No. 252 en Atlacomulco, y el Hospital de Gineco Obstetricia (HGO) No. 221.

El IMSS Estado de México Poniente insta a las familias mexiquenses a que, ante cualquier incidente que ponga en riesgo la vida, acudan a los servicios médicos para recibir atención oportuna y evitar complicaciones.

