Otorgará IMSS Poniente atención hospitalaria y de urgencias los próximos 28 y 29 de marzo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Poniente informa que los próximos 28 y 29 de marzo (Jueves y Viernes Santo) se otorgará con normalidad atención de hospitalización y urgencias.

El servicio de Urgencias y la atención hospitalaria permanecerán laborando las 24 horas, ante la ocurrencia de cualquier incidente que ponga en riesgo la salud de la población (Foto: Especial).

Ambos servicios permanecerán las 24 horas, ante la ocurrencia de cualquier incidente que ponga en riesgo la salud de la población; la consulta externa que se brinda en sábado se efectuará de manera regular.

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que estarán en vigilancia a través de Atención Médica Continua serán: en la zona Naucalpan, la UMF No. 63, UMF. No. 65, UMF No. 66. UMF No. 187, UMF No. 190. Asimismo, en la zona Toluca, la UMF No. 223, UMF No. 224, UMF No. 226, UMF No. 227, UMF No. 228, UMF No. 229, UMF No. 231, UMF No. 233, UMF No. 234, UMF No. 235, UMF No. 236, UMF No. 238, UMF No. 239, UMF No. 240, UMF No. 241, UMF No. 242, UMF No. 243, UMF No. 245, UMF No. 248, UMF No. 249 y UMF No. 250.

Por otro lado, darán servicio los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 220, en Toluca, y No. 251, en Metepec, así como los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 58, en Tlalnepantla; No. 194, en Naucalpan; No. 252, en Atlacomulco; y el Hospital de Gineco Obstetricia (HGO) No. 221.

Cabe mencionar que los casos que se atienden en el servicio de Urgencias se catalogan de acuerdo con su prioridad, con la clasificación del sistema Triage.

La representación estado de México Poniente invita a la población a promover la convivencia sana en su entorno familiar, con la finalidad de prevenir accidentes o situaciones que pongan en riesgo su salud.

