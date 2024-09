PAN votará en contra la reforma al Poder Judicial en el Estado de México

De acuerdo con Pablo Fernández de Ceballos, coordinador del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, la reforma al Poder Judicial será votada en contra cuando llegue a la legislatura del Estado de México.

Pablo Fernández de Ceballos, coordinador del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura (Foto: Manuel Luna).

«El Estado de México es autónomo y la postura de Acción Nacional será, si es que es aprobada en el Senado de la República, en contra; y una vez aterrizada, porque aparte se tendrá que homologar en los juzgados del fuero común, porque tendremos que proponer mecanismos para atenuar este impacto que nosotros vemos».

Tiene tres situaciones que generan conflicto y que no se basan en que los jueces sean votados por la ciudadanía, sino en lo que tiene que el tema es más profundo ya que tan sólo en el primer circuito judicial de la Ciudad de México, a la ciudadanía se le presentará una boleta con más de 4 mil nombres, y de ahí se elegirán 600 jueces; por lo que cuestionó quién podría conocer a los 4 mil, si en una elección concurrente de cinco, se vuelve complicada, el ejercicio democrático no se realizará, o no podrá ser tan eficaz como se está planeando.

Dijo que otro problema es que las designaciones van a ser a través del partido ejecutivo y el legislativo, lo que se convertiría en una simulación; y como tercer punto, es generar justicia a los ciudadanos, ya que si se hace una encuesta, se podrá dar cuenta que la justicia Federal está bien calificada, donde hay problema es en la justicia cotidiana y la justicia local, y que las fiscalías, y que incluso desde antes, desde la prevención del delito, las fiscalías, la justicia del fuero común, y eso tendría que analizarse mucho a mayor profundidad.

Aunado a eso, mencionó que los jueces no deben adquirir alguna tendencia política, porque podría haber arbitrarismo en el ejercicio de su función.

