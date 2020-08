Pandemia visibiliza que violencia contra la mujer en México está en casa

Durante la conferencia “Las Alertas de Género en el estado de México”, organizada por la Unidad de Asistencia Social (UAS) del Poder Legislativo, María Sol Berenice Salgado Ambros, comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de México, sostuvo que la pandemia ha visibilizado que la violencia contra la mujer en México está en casa.

Berenice Salgado enfatizó que se debe de reeducar a la población adulta y no naturalizar la violencia ni solapar este tipo de hechos (Foto: especial).

Explicó que la incertidumbre por el factor salud y económico ha elevado el grado de violencia, por lo que consideró urgente incluir género y derechos humanos como parte de la matrícula escolar y evitar que el círculo de la violencia continúe.

Al respecto, la presidenta honoraria de la UAS, Eva Pareja de Hernández, destacó que el Congreso estatal ha asumido su responsabilidad en diversas vertientes para darle viabilidad y aplicación puntual a la Alerta de Género, y anunció que la UAS ha empezado a otorgar el servicio gratuito de terapia psicológica.

Acompañado de la senadora Martha Guerrero Sánchez, diputadas federales y locales, regidoras, abogadas y servidoras públicas, el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura, destacó que, el Congreso creó la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición y se han aprobado leyes y reformas para que los poderes Judicial y Ejecutivo asuman sus funciones.

El Congreso mexiquense, indicó, actualmente es paritario en su conformación (50% de mujeres y de hombres), las comisiones son presididas mayormente por mujeres y 90% de las presidencias de los periodos legislativos han sido ocupadas también por mujeres.

En la conferencia, Berenice Salgado enfatizó que se debe de reeducar a la población adulta y no naturalizar la violencia ni solapar este tipo de hechos, pues de acuerdo con Amnistía Internacional, una de cada tres mujeres será violada, abusada o golpeada en su vida. Dijo también que las Alertas de Género para el estado de México no ha logrado disminuir los casos y que la violencia registra cifras alarmantes pues no hay semana en que no aparezca una mujer o una niña ejecutada, por lo que insistió en que se deben implantar acciones urgentes para abatir la problemática.

Acudieron a la conferencia Miroslava Carrillo Martínez, auditora Superior de Fiscalización del Estado de México; Elena García Martínez, alcaldesa de Tultitlán; las diputadas federales Edith Marisol Mercado Torres y Alma Delia Navarrete Rivera; las diputadas locales Juliana Felipa Arias Calderón y Rosa María Zetina González, Silvia Sepúlveda Venegas, directora de Administración y Desarrollo de Personal, consejeras ciudadanas y funcionarias de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Comentarios

comentarios