Para candidaturas de minorías bastó la “autodescripción”

En el actual proceso electoral en el estado de México, se estableció que los partidos deben postular candidatos mediante acciones afirmativas, es decir, registros que favorezcan a cuatro grupos históricamente discriminados, pueblos originarios, afromexiquenses, personas con discapacidad, y de la diversidad sexual.

Los requisitos para cada caso, son diferentes, para pueblos originarios y personas con discapacidad, no basta que las personas afirmen de manera simple su pertenencia a este sector como como lo explica la consejera electoral Paula Melgarejo.

Paula Melgarejo (Foto:Manuel Luna).

“Ya desde el 2018, ya que se comentó, que ha habido incluso ya sentencias de los tribunales en donde la autodescripción simple no funciona, ya no es nada más eso, entonces necesita una autodescripción calificada, y en nuestros criterios se estableció que debían de presentar algún documento que respalde que forman parte de una comunidad de grupos originarios, como las asambleas comunitarias, o si se trataba de autoridades de ayuntamiento se pedían dos delegados integrantes de Copaci, y representante indígena ante los ayuntamientos”, señaló la consejera Melgarejo.

Esto, porque a nivel federal el INE detecto, que hubo candidatos que se registraron como parte de un sector, sin serlo.

Sin embargo, para afromexiquenses y personas de la diversidad, la situación es diferente. “No se exigió la autoadscripción calificada, porque también podríamos caer en el otro extremo, de la doble discriminación; si hemos dicho que por ejemplo, ahora el protocolo de las personas trans para el día que vayan a votar, (…) que tú vengas con tu manifestación de tu expresión de género y tu credencial diga otro tenga otra fotografía distinta a tu expresión, nadie le tiene que obligar, entonces también hay que cuidar mucho es ese esos detalles, y en la consulta que señaló la presidenta, se consultó a las comunidades diciendo: ¿tú consideras que la autoadscripción simple es más que suficiente? Dijeron que sí”, expresó.

Aun así, refirió, el IEEM pidió otros documentos, pero la carta de autoadscripción era la más importante, ya que tan sólo en la entidad, menos de cinco personas tienen credencial no binaria, y no se puede en el caso de afromexiquenses, pedir evidencia de su ascendencia, sin embargo, en estos dos casos, para futuras elecciones, reconoció, si deberán analizar más el tema, para evitar usurpación de personas que no correspondan a estos sectores.

Comentarios

comentarios